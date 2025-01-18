18 января 2025
17 января 2025

Мэр Нижневартовска лично проверил крещенские купели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В храмах будут дежурить медики и спасатели
В храмах будут дежурить медики и спасатели Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) состоялось контрольное совещание по подготовке к празднику Крещения. Глава города Дмитрий Кощенко выехал к купелям на берегу Оби и проверил их исправность.

«Провел контрольное совещание по подготовке к празднику Крещения Господня. Проверена исправность лестничных спусков, состояние коробов внутри купелей, наличие спасательного оборудования», — сообщил Кощенко в своем telegram-канале.

Особое внимание власти города в праздник уделили безопасности граждан. На входе в храмы и на набережную установлены рамки металлодетекторов, возможен и личный досмотр. Организовано дежурство спасателей и медиков, охрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции, добровольные народные дружины и казаки.

Из-за теплой погоды этой зимой место установки купелей пришлось перенести. Ранее они устанавливались в акватории Оби, но в этом году из-за рыхлого льда крещенские купания организованы на берегу реки.

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В Нижневартовске (ХМАО) состоялось контрольное совещание по подготовке к празднику Крещения. Глава города Дмитрий Кощенко выехал к купелям на берегу Оби и проверил их исправность. «Провел контрольное совещание по подготовке к празднику Крещения Господня. Проверена исправность лестничных спусков, состояние коробов внутри купелей, наличие спасательного оборудования», — сообщил Кощенко в своем telegram-канале. Особое внимание власти города в праздник уделили безопасности граждан. На входе в храмы и на набережную установлены рамки металлодетекторов, возможен и личный досмотр. Организовано дежурство спасателей и медиков, охрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции, добровольные народные дружины и казаки. Из-за теплой погоды этой зимой место установки купелей пришлось перенести. Ранее они устанавливались в акватории Оби, но в этом году из-за рыхлого льда крещенские купания организованы на берегу реки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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