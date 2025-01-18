В Нижневартовске (ХМАО) состоялось контрольное совещание по подготовке к празднику Крещения. Глава города Дмитрий Кощенко выехал к купелям на берегу Оби и проверил их исправность.
«Провел контрольное совещание по подготовке к празднику Крещения Господня. Проверена исправность лестничных спусков, состояние коробов внутри купелей, наличие спасательного оборудования», — сообщил Кощенко в своем telegram-канале.
Особое внимание власти города в праздник уделили безопасности граждан. На входе в храмы и на набережную установлены рамки металлодетекторов, возможен и личный досмотр. Организовано дежурство спасателей и медиков, охрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции, добровольные народные дружины и казаки.
Из-за теплой погоды этой зимой место установки купелей пришлось перенести. Ранее они устанавливались в акватории Оби, но в этом году из-за рыхлого льда крещенские купания организованы на берегу реки.
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