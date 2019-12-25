24 декабря 2019
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Глава пресс-службы пермской думы высмеял детей за желтые жилеты. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава пресс-службы Пермской городской думы Станислав Шубин назвал детей «личинками гаишников»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель пресс-службы Пермской городской думы Станислав Шубин назвал детей «личинками гаишников». Об этом написал на свой странице в Facebook, опубликовав фотографию детей в желтых жилетах рядом со входом в Музей пермских древностей.

«Этот пост ничего не означает. Просто красивая картинка, смешная», — объяснил свой поступок Шубин в беседе с корреспондентом «URA.RU». Судя по ракурсу, фотография сделана из окна пермской мэрии, где находится рабочий кабинет Шубина. Группу детей, вероятнее всего, привели на экскурсию в Музей пермских древностей.

По закону, светоотражающие жилеты должны надевать водители при выходе из автомобиля на трассах в темное время суток вне населенных пунктов. Сотрудники ГИБДД также рекомендуют закреплять светоотражающие элементы на одежде школьников даже в пределах города.

Скрин: Facebook, Станислав Шубин

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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