ЦИК РФ высказала пожелания Махонину накануне губернаторских выборов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с членом ЦИК РФ Евгением Шевченко. Как сообщат пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале, Шевченко приехал с визитом в Прикамье. Он похвалил пермские власти за организацию президентской кампании, в том числе, итоги проекта «ИнформУИК».
«В Пермском крае в подомовом обходе участвовали порядка 6,5 тысяч членов УИК. Они обошли более 1 миллиона домовладений, при их „открываемости“ почти 93%. Мы считаем, что это высокий и хороший показатель. Эта работа в совокупности с многообразием форм голосования обеспечили беспрецедентную явку на выборах президента, почти 81%. Уверен, что выборы губернатора Пермского края в 2025 году пройдут максимально легитимно, открыто и, главное — с применением всех доступных форм голосования», — заявил Шевченко.
Махонин подчеркнул, что из года в год на выборах в Прикамье сокращается число жалоб и каких-то инцидентов. «Избирательная комиссия Прикамья и вся система избирательных комиссий края традиционно показали высокий профессионализм и компетентность, — отметил Дмитрий Махонин. И поблагодарил ЦИК за содействие в проведении выборов в Прикамье.
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