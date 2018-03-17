Спасет ли водителей новый обязательный предмет в машине?

12:45 17 марта 2018 0

Светоотражающие жилеты должны появиться теперь и у водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С воскресенья, 18 марта, вступают в силу изменения в правила дорожного движения, согласно которым водители будут обязаны в темное время суток надевать сигнальный жилет, выходя из машины на трассе или за городом, вне населенных пунктов. Авторы поправок полагают, что подобная мера позволит снизить число наездов на людей в темное время суток. Впрочем, некоторые уверены: ноу-хау в реальности работать не будет, а власти идут на этот шаг лишь для того, чтобы не обустраивать «карманы безопасности» на трассах, как это сделано в большинстве европейских стран.

Инспекторы ДПС должны будут контролировать выполнение водителями новой нормы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Согласно нововведению, теперь, если вы попали в ДТП, то прежде чем выйти из салона, должны надеть такой жилет. Согласно статистике ГИБДД, за первые шесть месяцев 2017 года в темное время суток под колеса автомобилей в России попали 66 водителей. Три года назад пешеходов обязали «подсвечивать» себя на неосвещенных загородных дорогах с помощью светоотражающих элементов одежды. По заявлению ГИБДД, после этого количество ночных наездов на пешеходов сократилось на 10%. Однако за январь—июнь 2017 года жертвами подобных инцидентов стали более 7,5 тысяч человек — из них 1321 погибли.

Стоимость жилета в зависимости от количества светоотражающих элементов на нем составляет от 150 до 300 рублей. В продажу даже поступили наборы для водителей, которые помимо огнетушителей и аварийных знаков комплектуются и такими жилетами. Впрочем, есть проблема и с качеством самих жилетов. Национальный стандарт требует, чтобы светоотражатели были видны за 300-400 метров в дальнем свете фар. Однако стандарт носит исключительно рекомендательный характер. Поэтому рынок заполнен низкокачественными светоотражающими элементами, которые становятся видны только за 50 метров.

Пока за отсутствие светоотражающей одежды штрафовать не будут. Однако автомобилисты опасаются, что не обойдется без уловок: так, если водитель вышел из машины, он автоматически считается пешеходом. Пешеходов, передвигающихся по дорогам в темное время суток без светоотражающей одежды, инспекторы вправе оштрафовать на 500 рублей.

«Мы были инициаторами такого нововведения и исходили из логики: если эта мера спасет хотя бы одну человеческую жизнь, значит, это уже не зря», — рассказал «URA.RU» председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. По его словам, во всех развитых странах существует такое требование: «В некоторых государствах водителям вообще разрешено ездить только в таких жилетах. Это норма закона».

В то же время он признал, что в большинстве европейских стран, например, в Испании, Италии, Германии, загородные трассы оборудованы «карманами безопасности», расположенными через каждые полтора-два километра.

Таким образом, если человеку потребовалось срочно остановиться, он всегда это может сделать, не создавая помех другим и не рискуя собственной жизнью. «Это очень хорошая мера, но и очень дорогая. Мало того, что такие „карманы“ надо построить, их еще необходимо обслуживать. У нас в стране по полгода зима, так кто, скажите, будет убирать их от снега? Это большая проблема», — пояснил Соколов.

Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров называет нововведение «правильным и полезным». «Я бы даже заставил водителей надевать жилеты не только за городом, но и в его черте — у нас немало таких районов, где даже в городе нет нормального освещения и вечерами царит полная тьма. Например, моего знакомого, попавшего в ДТП на трассе, насмерть сбила машина. Возможно, если бы у него был такой жилет, беды бы не случилось», — рассказал он «URA.RU». По его словам, человека в такой одежде видно издалека, поэтому водители успевают заранее снизить скорость.

Впрочем, эксперт по автомобильной безопасности Александр Адеянов считает, что государство просто решило найти «чересчур простой рецепт для сложной проблемы». «Конечно, ничего плохого в этих жилетах нет. Вопрос в другом — как будут контролировать соблюдение этой нормы. Что касается пешеходов, то, как вы могли заметить, практически никто не носит такие жилеты в темноте. Потому что за это не штрафуют. Вот и получается: поправки приняли, а они не работают. Думаю, так и будет и сейчас», — заявил он «URA.RU».