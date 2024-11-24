24 ноября 2024

Суд огласил приговор экс-ректору Пермского педуниверситета

Экс-главу Пермского педуниверситета Колесникова суд признал виновным и отпустил
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Колесников избежал наказания
Андрей Колесников избежал наказания Фото:

Бывший ректор Пермского педагогического университета Андрей Колесников признан судом виновным в халатности. Но наказания он избежал. Решение судьи Татьяны Мейлер передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского районного суда.

«Колесников признан виновным и приговорен к 250 часам обязательных работ. Но судья решила освободить его от наказания за истечением срока давности», — сообщает корреспондент агентства. Ранее Колесникова обвнияли в присвоении и растрате, но статью переквалифицировали на «Халатность».

Суд также огласил приговор другим членам преступной группы. Завкафедрой методики преподавания иностранных языков вуза Константин Безукладников получил шесть лет лишения свободы условно и штраф в 800 тысяч рублей. Предпринимателя Анжелику Отраднову суд приговорил на условный срок лишения свободы в четыре года, а также к штрафу в 500 тысяч рублей. Также они должны выплатить в пользу университета 20 820 250 и 1 250 000 рублей соответственно.

Колесникова и его коллег судили за то, что с 2015 по 2019 годы они заключали фиктивные договоры на оказание образовательных услуг. После этого средства обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении Колесникова было возбуждено второе уголовное дело. Суд выявил в нем ошибки и вернул в прокуратуру для устранения. 

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Бывший ректор Пермского педагогического университета Андрей Колесников признан судом виновным в халатности. Но наказания он избежал. Решение судьи Татьяны Мейлер передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского районного суда. «Колесников признан виновным и приговорен к 250 часам обязательных работ. Но судья решила освободить его от наказания за истечением срока давности», — сообщает корреспондент агентства. Ранее Колесникова обвнияли в присвоении и растрате, но статью переквалифицировали на «Халатность». Суд также огласил приговор другим членам преступной группы. Завкафедрой методики преподавания иностранных языков вуза Константин Безукладников получил шесть лет лишения свободы условно и штраф в 800 тысяч рублей. Предпринимателя Анжелику Отраднову суд приговорил на условный срок лишения свободы в четыре года, а также к штрафу в 500 тысяч рублей. Также они должны выплатить в пользу университета 20 820 250 и 1 250 000 рублей соответственно. Колесникова и его коллег судили за то, что с 2015 по 2019 годы они заключали фиктивные договоры на оказание образовательных услуг. После этого средства обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении Колесникова было возбуждено второе уголовное дело. Суд выявил в нем ошибки и вернул в прокуратуру для устранения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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