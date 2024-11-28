CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам

29 ноября 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

CNN утверждает, что Кремль заставляет Запад исходить из российских предпосылок Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия заставила Запад играть по ее правилам. Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Об этом пишет CNN. «Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире», — говорится в докладе Института изучения войны (ISW), которое цитирует CNN . CNN утверждает, что эта стратегия является возрождением советской концепции «рефлексивного контроля». С ее помощью государство навязывает своему противнику ложный набор вариантов, заставляя его принимать решения против своих собственных интересов. Постоянные дебаты Запада и задержки с оказанием западной военной помощи Украине являются наглядным примером успешной стратегии Кремля, отмечает издание. Западные страны лишились преимущества в ключевых регионах мира. У них недостаточно сил и вооружения, чтобы их удерживать. У коллективного Запада также нет достаточного количества ракет, которые можно было бы применить на Украине, пишет телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия заставила Запад играть по ее правилам. Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Об этом пишет CNN. «Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире», — говорится в докладе Института изучения войны (ISW), которое цитирует CNN. CNN утверждает, что эта стратегия является возрождением советской концепции «рефлексивного контроля». С ее помощью государство навязывает своему противнику ложный набор вариантов, заставляя его принимать решения против своих собственных интересов. Постоянные дебаты Запада и задержки с оказанием западной военной помощи Украине являются наглядным примером успешной стратегии Кремля, отмечает издание. Западные страны лишились преимущества в ключевых регионах мира. У них недостаточно сил и вооружения, чтобы их удерживать. У коллективного Запада также нет достаточного количества ракет, которые можно было бы применить на Украине, пишет телеканал «Царьград».