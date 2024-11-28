Россия заставила Запад играть по ее правилам. Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Об этом пишет CNN.
«Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире», — говорится в докладе Института изучения войны (ISW), которое цитирует
CNN утверждает, что эта стратегия является возрождением советской концепции «рефлексивного контроля». С ее помощью государство навязывает своему противнику ложный набор вариантов, заставляя его принимать решения против своих собственных интересов. Постоянные дебаты Запада и задержки с оказанием западной военной помощи Украине являются наглядным примером успешной стратегии Кремля, отмечает издание.
Западные страны лишились преимущества в ключевых регионах мира. У них недостаточно сил и вооружения, чтобы их удерживать. У коллективного Запада также нет достаточного количества ракет, которые можно было бы применить на Украине, пишет телеканал «Царьград».
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