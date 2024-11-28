28 ноября 2024

CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам

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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной Площади. 5 мая 2024. Москва, армия россии, репетиция парада москва, военнослужащие вс рф, репетиция парада победы москва, вооруженные силы россии
CNN утверждает, что Кремль заставляет Запад исходить из российских предпосылок Фото:

Россия заставила Запад играть по ее правилам. Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Об этом пишет CNN.

«Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире», — говорится в докладе Института изучения войны (ISW), которое цитирует CNN.

CNN утверждает, что эта стратегия является возрождением советской концепции «рефлексивного контроля». С ее помощью государство навязывает своему противнику ложный набор вариантов, заставляя его принимать решения против своих собственных интересов. Постоянные дебаты Запада и задержки с оказанием западной военной помощи Украине являются наглядным примером успешной стратегии Кремля, отмечает издание.

Западные страны лишились преимущества в ключевых регионах мира. У них недостаточно сил и вооружения, чтобы их удерживать. У коллективного Запада также нет достаточного количества ракет, которые можно было бы применить на Украине, пишет телеканал «Царьград».

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Россия заставила Запад играть по ее правилам. Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Об этом пишет CNN. «Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире», — говорится в докладе Института изучения войны (ISW), которое цитирует CNN. CNN утверждает, что эта стратегия является возрождением советской концепции «рефлексивного контроля». С ее помощью государство навязывает своему противнику ложный набор вариантов, заставляя его принимать решения против своих собственных интересов. Постоянные дебаты Запада и задержки с оказанием западной военной помощи Украине являются наглядным примером успешной стратегии Кремля, отмечает издание. Западные страны лишились преимущества в ключевых регионах мира. У них недостаточно сил и вооружения, чтобы их удерживать. У коллективного Запада также нет достаточного количества ракет, которые можно было бы применить на Украине, пишет телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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