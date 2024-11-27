Чемпион по паратхэквондо пермяк Кричфалуший снял свой первый фильм

Многократный чемпион мира и Европы по паратхэквондо пермяк Владислав Кричфалуший снял свой первый художественный фильм. Премьера ленты «Случай Бретова» (18+) новоиспеченного режиссера состоится на кинофестивале «5.6», который стартует в Перми на этой неделе.
«В постапокалиптическом мире будущего люди живут в счастливой утопии. Остальное пространство земли превратилось в белую мертвую пустыню, где невозможно ориентироваться. Жизнь в Утопии прекрасна, но ее граждане практически ничего не знают о своем прошлом. Есть люди (Номады), которые отправляются в пустыню реального в поисках истории и дороги к другим городам. Один из Номадов, сотрудник музея повседневной истории, Бретов в последней экспедиции сталкивается с необъяснимым событием, которое может помочь разгадать тайну пустыни», — говорится в анонсе фильма.
Кинофестиваль «5.6» покажет зрителям более 40 художественных, документальных и анимационных фильмов пермских режиссеров. Он пройдет с 29 ноября по 1 декабря «Кристалл-центре». Вход на все мероприятия — свободный.
Владислав Кричфалуший — уроженец Березников. Он мастер спорта международного класса по паратхэквондо, семикратный чемпион мира и Европы. В 2023 году он открыл свою школу боевых искусств в Перми. Работать над своим фильмом он начал также год назад.
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