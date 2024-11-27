27 ноября 2024
26 ноября 2024

В Перми до конца недели сохранится смог

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Самый сильный смог накроет Пермь 29 ноября Фото:

В Перми сформировался смог, который продержится до 29 ноября. Об этом рассказал доктор географических наук Андрей Шихов.

«На данный момент температура воздуха на высотах от 700 до 9000 метров около +5 градусов, а у земли — около -10 градусов, к тому же нет ветра. Вредные примеси скапливаются в приземном слое из-за холодного воздуха и не рассеиваются. Самый сильный смог накроет город 29 ноября и тогда же рассеется», — рассказал Шихов изданию 59.RU.

Сообщалось, что в Пермский край пришла солнечная погода. Синоптики обещают, что осадков в регионе не будет до конца ноября.

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В Перми сформировался смог, который продержится до 29 ноября. Об этом рассказал доктор географических наук Андрей Шихов. «На данный момент температура воздуха на высотах от 700 до 9000 метров около +5 градусов, а у земли — около -10 градусов, к тому же нет ветра. Вредные примеси скапливаются в приземном слое из-за холодного воздуха и не рассеиваются. Самый сильный смог накроет город 29 ноября и тогда же рассеется», — рассказал Шихов изданию 59.RU. Сообщалось, что в Пермский край пришла солнечная погода. Синоптики обещают, что осадков в регионе не будет до конца ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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