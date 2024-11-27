В Перми до конца недели сохранится смог

Самый сильный смог накроет Пермь 29 ноября
В Перми сформировался смог, который продержится до 29 ноября. Об этом рассказал доктор географических наук Андрей Шихов.
«На данный момент температура воздуха на высотах от 700 до 9000 метров около +5 градусов, а у земли — около -10 градусов, к тому же нет ветра. Вредные примеси скапливаются в приземном слое из-за холодного воздуха и не рассеиваются. Самый сильный смог накроет город 29 ноября и тогда же рассеется», — рассказал Шихов изданию 59.RU.
Сообщалось, что в Пермский край пришла солнечная погода. Синоптики обещают, что осадков в регионе не будет до конца ноября.
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