В Перми до конца недели сохранится смог

28 ноября 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Самый сильный смог накроет Пермь 29 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми сформировался смог, который продержится до 29 ноября. Об этом рассказал доктор географических наук Андрей Шихов. «На данный момент температура воздуха на высотах от 700 до 9000 метров около +5 градусов, а у земли — около -10 градусов, к тому же нет ветра. Вредные примеси скапливаются в приземном слое из-за холодного воздуха и не рассеиваются. Самый сильный смог накроет город 29 ноября и тогда же рассеется», — рассказал Шихов изданию 59.RU. Сообщалось, что в Пермский край пришла солнечная погода. Синоптики обещают, что осадков в регионе не будет до конца ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми сформировался смог, который продержится до 29 ноября. Об этом рассказал доктор географических наук Андрей Шихов. «На данный момент температура воздуха на высотах от 700 до 9000 метров около +5 градусов, а у земли — около -10 градусов, к тому же нет ветра. Вредные примеси скапливаются в приземном слое из-за холодного воздуха и не рассеиваются. Самый сильный смог накроет город 29 ноября и тогда же рассеется», — рассказал Шихов изданию 59.RU. Сообщалось, что в Пермский край пришла солнечная погода. Синоптики обещают, что осадков в регионе не будет до конца ноября.