Тюменцы шокированы стоимостью услуг Деда Мороза и Снегурочки

Деда Мороз в Тюмени — дорогое удовольствие Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Жители Тюмени не могут пригласить Деда Мороза и Снегурочку для поздравления детей из-за неподъемной стоимости услуг сказочных персонажей. В некоторых агентствах она составляет 10000 — 12000 рублей. Об этом «URA.RU» рассказали недовольные жители города.

«Я хотела заказать Деда Мороза и Снегурочку для своих детей на утро 31 декабря, в агентстве мне сказали, что это будет стоить 8000 рублей. Я считаю, что за получасовую программу это очень дорого. Но это еще не самая большая цена. Если ту же самую программу заказать на новогоднюю ночь, то будет еще на четыре тысячи дороже. То есть, уже двенадцать», — рассказала агентству жительница Тюмени Елена Васильева.

По словам Васильевой, в интернете сейчас десятки сайтов, которые предлагают услуги по поздравлению детей новогодними персонажами. Есть и такие, которые работают по принципу популярных агрегаторов такси — просто посредники. Никакой ответственности за исполнение заказа они не несут.

«В нашем агентстве все актеры регулярно проходят медосмотр, поскольку работают с детьми. Стоимость складывается из насыщенности программы. Есть программы класса „Эконом“, они стоят примерно 3000 рублей, но есть и „Люкс“ — от 6000 рублей. Все рассчитывается индивидуально. Цена также зависит от времени и даты приглашения», — рассказал «URA.RU» на правах анонимности директор одной из фирм, которая занимается развлекательными услугами. Предоставить медкнижки своих сотрудников агентству он отказался.