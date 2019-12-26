Россиянам объяснили, чем опасны бумажные рубли

Вирус может прожить на бумажных деньгах до двух недель
При использовании денежных купюр россияне могут заразиться гриппом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции», — говорится в сообщении. Отмечается, что вирус может прожить на бумажных деньгах до двух недель, передает «
Также ведомство перечислило признаки гриппа. Первым из них является повышенная температура 38,5-39,0°С. Помимо этого стоит обратить внимание на заложенность носа, сообщает агентство Nation News. Сам насморк может появиться только на третий-четвертый день болезни.