Россиянам объяснили, чем опасны бумажные рубли

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Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, новые деньги, банкноты, рубли, 200 рублей, 2000 рублей
Вирус может прожить на бумажных деньгах до двух недельФото: Александр Мамаев © URA.RU

При использовании денежных купюр россияне могут заразиться гриппом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции», — говорится в сообщении. Отмечается, что вирус может прожить на бумажных деньгах до двух недель, передает «Федеральное агентство новостей».

Также ведомство перечислило признаки гриппа. Первым из них является повышенная температура 38,5-39,0°С. Помимо этого стоит обратить внимание на заложенность носа, сообщает агентство Nation News. Сам насморк может появиться только на третий-четвертый день болезни.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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