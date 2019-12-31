Власти ХМАО придумали, как вывести из тени репетиторов и сиделок

Власти ХМАО хотят, чтобы югорчане, оказывающие услуги населению, вышли из тени Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Правительство ХМАО в 2020 году собирается выдавать микрозаймы для самозанятых, чтобы убедить югорчан регистрироваться в этом статусе. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном правительстве.

«У самозанятых в ХМАО будет возможность получить микрозайм от „Югорской региональной микрокредитной компании“ на льготных условиях на приобретение, например, какого-нибудь оборудования. Кроме того, будем разговаривать с банками, чтобы они могли предложить для этой категории людей какие—то свои продукты», — сообщил заместитель директора департамента экономического развития ХМАО Роман Колупаев.

Чиновник также добавил, что до конца 2024 года в Югре должно появиться 19 тысяч самозанятых. Это является одной из задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Югра попала в число российских регионов, где с 1 января 2020 года вводится новый налоговый режим. Под определение самозанятых попадают те граждане, которые работают «на себя», а также те, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Согласно новым правилам, они освобождаются от уплаты НДФЛ (13%) на ближайшие 10 лет. Вместо этого они должны отчислять в бюджет 4% от своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами. Это могут быть репетиторы, люди, предоставляющие услуги клининга, няни или сиделки.