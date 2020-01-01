Юлия Михалкова поделилась своей детской фотографией

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Пресс-конференция, посвященная проведению III Фестиваля постной кухни в Екатеринбурге, михалкова юлия, портрет
Юлия Михалкова поздравила своих подписчиков с Новым годомФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась своей детской фотографией и рассказала, за что любит Новый год.

«В Новогоднюю ночь мы все ненадолго возвращаемся в свое светлое детство! Мечтаем о чудесах, о подарочке под Елочкой, радуемся самым простым вещам», — написала Михалкова в своем Instagram-аккаунте. Артистка подчеркнула, что очень любит Новый год. Она поздравила своих подписчиков с праздником и пожелала им счастья.

В комментариях расхвалили детскую фотографию Михалковой. Ее назвали красоткой, куколкой и милашкой и поздравили артистку с праздником.

Ранее Михалкова показала свой пробный макияж невесты. И намекнула своим подписчикам в Instagram, что ей уже пора сыграть свадьбу.

Юлия Михалкова показала детский новогодний портрет
Фото: instagram-аккаунт Юлии Михалковой

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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