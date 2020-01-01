Юлия Михалкова поздравила своих подписчиков с Новым годом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась своей детской фотографией и рассказала, за что любит Новый год.

«В Новогоднюю ночь мы все ненадолго возвращаемся в свое светлое детство! Мечтаем о чудесах, о подарочке под Елочкой, радуемся самым простым вещам», — написала Михалкова в своем Instagram-аккаунте. Артистка подчеркнула, что очень любит Новый год. Она поздравила своих подписчиков с праздником и пожелала им счастья.

В комментариях расхвалили детскую фотографию Михалковой. Ее назвали красоткой, куколкой и милашкой и поздравили артистку с праздником.

Ранее Михалкова показала свой пробный макияж невесты. И намекнула своим подписчикам в Instagram, что ей уже пора сыграть свадьбу.