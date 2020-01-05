Четырехлетняя девочка в Приморье умерла после катания на тюбинге

Место происшествия не было специально оборудовано для катания на тюбинге (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Приморском крае четырехлетняя девочка умерла после катания на тюбинге. О происшествии сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, девочка врезалась в дерево во время катания на тюбинге. «От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на следующий день в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в поселке Лозовый. По предварительной информации, место, где каталась девочка, не было оборудовано для такого вида отдыха, сообщили в СК. Следователи проводят доследственную проверку по данному инциденту.