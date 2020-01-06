Через десять лет без работы могут остаться 20 млн россиян

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Востребованными в будущем будут люди, чья работа будет заключаться в обслуживании технических системФото: Анна Майорова © URA.RU

Более 20 млн россиян через 10 лет могут остаться без работы. Такой прогноз дали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института Труда.

«К 2030 году более 20 млн специалистов в России будут подвержены риску увольнения из-за автоматизации», — пишет RT. Отмечается, что первыми сократят работников гостиничного и ресторанного бизнеса. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал, что роботы заменят сотрудников магазинов, а транспорт будет беспилотным.

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Эксперт добавил, что востребованными будут люди, чья работа заключается в обслуживании технических систем. По его словам, спрос будет на программистов, биотехнологов, врачей, промышленных дизайнеров, специалистов по продажам и маркетингу.

Ранее руководитель пресс-службы HeadHunter Урал рассказала «URA.RU», что наиболее ощутимое повышение заработных плат в 2020 году ожидается в сфере IT-технологий. Помимо этого прибавку получат менеджеры по продажам, представители инженерных специальностей и рабочий персонал.

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