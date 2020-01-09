Роскомнадзор назвал дороги России, где нет проблем со связью

Роскомнадзор проверил, как работает мобильная связь на 32 трассах федерального значения. Исследование по итогам четвертого квартала 2019 года опубликовано на сайте ведомства.
Специалисты оценивали работу четырех мобильных операторов: МТС, Мегафон, Вымпел-ком (Билайн) и Т2 РТК Холдинг (Tele2). 100% покрытия связью отмечено на дорогах А-132, М-3 «Украина», А-181 «Россия», М-10 «Скандинавия», А-180 «Нарва», А-280, А-290 и А-310.
Также на восьми автодорогах зафиксировано полное покрытие хотя бы одним из представленных операторов. Хуже всего со связью на трассах 360 «Лена» и Р-256 «Чуйский тракт».
В декабре эксперты выяснили, для кого подорожает мобильная связь в 2020 году. По данным аналитиков, в среднем расходы населения на эту услугу вырастут на 17-18%,