Роскомнадзор назвал дороги России, где нет проблем со связью

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Кировградский завод твердых сплавов, трасса, дорога
Полное покрытие мобильной связью отмечено только на восьми дорогах федерального значенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор проверил, как работает мобильная связь на 32 трассах федерального значения. Исследование по итогам четвертого квартала 2019 года опубликовано на сайте ведомства.

Специалисты оценивали работу четырех мобильных операторов: МТС, Мегафон, Вымпел-ком (Билайн) и Т2 РТК Холдинг (Tele2). 100% покрытия связью отмечено на дорогах А-132, М-3 «Украина», А-181 «Россия», М-10 «Скандинавия», А-180 «Нарва», А-280, А-290 и А-310.

Также на восьми автодорогах зафиксировано полное покрытие хотя бы одним из представленных операторов. Хуже всего со связью на трассах 360 «Лена» и Р-256 «Чуйский тракт».

В декабре эксперты выяснили, для кого подорожает мобильная связь в 2020 году. По данным аналитиков, в среднем расходы населения на эту услугу вырастут на 17-18%,

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© Служба новостей «URA.RU»
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