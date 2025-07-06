Появились пугающие детали поджога «Пассажа» в Коми спустя 20 лет: история преступления

Пожар в торговом центре (ТЦ) «Пассаж» в Ухте (Республика Коми) произошел 11 июля 2005 года. Он унес жизни 25 человек. Еще 10 получили ранения. Однако спустя почти 20 лет после трагедии всплыли новые обстоятельства того поджога.
Согласно материалам дела, лица, устроившие пожар в торговом центре, понимали, что находящиеся внутри люди лишены возможности эвакуироваться, однако проявили к этому абсолютное безразличие. А один из обвиняемых в поджоге, Алексей Пулялин, предлагал следствию информацию о деталях совершенного преступления и лицах, заказавших поджог, в обмен на переквалификацию его обвинения на менее тяжкую статью. Подробности ЧП и новых деталей трагедии — в материале URA.RU.
Как появился ТЦ «Пассаж»
Здание будущего ТЦ было построено в 1936 году. Изначально оно представляло собой двухэтажный барак, в котором на протяжении разных лет размещались различные государственные учреждения. Позже конструкция из дерева была облицована кирпичом. К ней сделали кирпичный пристрой, а также оборудовали помещения под общежитие.
До 1990-х годов здесь размещалось строительное управление Ухты. Позднее, после процесса приватизации, объект недвижимости перешел в совместное владение четырех предпринимателей. Впоследствии бывшая строительная контора была переоборудована под торговый центр, получивший название «Пассаж». Владельцы сдавали помещения в аренду, а руководство компании-арендатора предоставляло отдельные площади торгового центра в субаренду частным предпринимателям. Общая площадь здания была небольшой и составляла 1100 квадратных метров.
Поход за покупками закончился трагедией: пожар в ТЦ «Пассаж»
Возгорание в «Пассаже» произошло в понедельник, 11 июля 2005 года, около 13:25. Люди, которые пришли в тот день за покупками, не могли ожидать подобного развития событий. Огонь возник в левой части холла, быстро охватил весь первый этаж. Доступ к единственному открытому выходу оказался фактически заблокирован. Пламя стремительно распространялось по узким коридорам здания и вскоре перекинулось на второй этаж.
«Все произошло стремительно, всего за несколько минут. Нет, не минут, секунд. Никогда не мог себе представить, что огонь может распространяться так быстро. Хлопок, вспышка, клубы дыма, пламя повсюду. Главное закрыть глаза и не дышать, ни в коем случае не дышать. Иначе все, конец. Любой вдох едкого дыма и сразу закружится голова, упадешь и все, конец», — вспоминал один из пострадавших в пожаре.
Аварийный выход уже длительное время оставался запертым, а расположенный в торцевой части здания магазин мобильных телефонов «62 слона» в тот день не работал. Попытавшиеся выбраться через вход этого магазина люди оказались в ловушке. Впоследствии обрушилась лестница, соединявшая первый и второй этажи, лишив находившихся внутри возможности эвакуации. Вскоре огонь распространился по всему торговому залу двухэтажного центра.
Пластиковая облицовка стен, использованная владельцами торгового центра с целью обновления интерьера, начала плавиться в огне. В результате этого в узких коридорах скопился токсичный угарный газ, который стал причиной гибели многих находившихся внутри людей, поскольку, потеряв сознание, они не смогли вовремя покинуть здание.
В ликвидации возгорания были задействованы 12 пожарных подразделений. Огонь на первом этаже ТЦ удалось потушить, однако верхний уровень здания продолжал оставаться охваченным пламенем на протяжении длительного времени. Ликвидировать пожар на этом участке не удалось, в результате чего торговый центр полностью выгорел и обрушился.
В итоге в пожаре задохнулись 25 человек. Еще 10 получили различные травмы. Кроме того, отмечается помощь в спасении нескольких десятков человек ухтинца Валентина Гаджиева. В самом начале он взял трос из багажника своего автомобиля и закрепил его на оконной решетке. После того как удалось демонтировать первую решетку, люди начали покидать здание через окно.
Подозреваемые в поджоге и версии
Быстрое распространение огня в здании сразу же навело следователей на мысль об умышленном поджоге. Позднее специалисты подтвердят: возгорание началось после того, как неизвестный вылил газовый конденсат (газолин), принесенный в двух пятилитровых емкостях, на центральную лестницу и затем поджег его.
Раскрыть преступление сразу не удалось. Сотрудникам милиции не удалось обнаружить ни одного свидетеля происшествия. В кратчайшие сроки удалось установить только, что к поджогу причастны двое молодых мужчин: один из них был светловолосым, второй — с темными волосами.
Мотивы как организаторов, так и исполнителей до сих пор остаются неустановленными. В то же время можно предположить, что среди всех арендаторов особый интерес преступников могла вызвать компания «62 слона», занимавшаяся продажей мобильных телефонов в ряде городов республики.
Существовала также гипотеза, согласно которой целью происшествия могло быть стремление определенных лиц получить в свое распоряжение здание торгового центра, находившееся в собственности братьев Геворкян и их деловых партнеров. Однако эта версия не получила подтверждения. Кроме того, в рамках следствия не были обнаружены факты, свидетельствующие о причастности к произошедшему представителей соперничающих преступных группировок.
Задержание обвиняемых в поджоге
Сотрудники правоохранительных органов в сентябре 2005 года задержали двух жителей Ухты — 19-летнего Алексея Пулялина и 18-летнего Антона Коростелева, которых подозревали в совершении краж мобильных телефонов в торговых точках, принадлежащих ООО «62 слона».
А уже через полгода, весной 2006 года, в их деле случился новый поворот. Оба юноши уже были в заключении. Там они начали давать явки с повинной по поджогу в «Пассаже», а также давать признательные показания. Однако их содержание существенно различалось. В одних показаниях утверждалось, что подозреваемые лишь имитировали обливание стен ТЦ бензином, в других — что они принесли двухлитровые бутылки, несмотря на то что на месте происшествия были обнаружены две пятилитровые емкости.
Суд по поджогу в «Пассаже» стартовал летом 2007 года. Коростелев и Пулялин, которые до этого охотно давали признательные показания, вдруг отказались от них на процессе. Заместитель прокурора города Ухты Григорий Чекалин неожиданно высказался в защиту обвиняемых. Он публично указал на факты о фальсификации материалов, обнаруженные в процессе расследования данного дела, в котором он лично принимал участие.
По итогам продолжительного судебного процесса в июне 2008 года, судебная коллегия из трех судей Верховного суда Республики Коми вынесла оправдательный приговор в отношении Коростелева и Пулялина. В сентябре 2008 года Верховный суд РФ аннулировал оправдательный вердикт и распорядился о новом рассмотрении дела в Верховном суде Коми. В июне 2009 года на основании прежних доказательств Коростелева и Пулялина признали виновными. Они были приговорены к пожизненному заключению.
В исправительном учреждении «Черный беркут» осужденные повторно подтвердили свои признания, а также предоставили подробную информацию о предполагаемых организаторах преступления — братьях Махмудовых и Валентине Гаджиеве. Однако впоследствии, в ходе судебного разбирательства в отношении указанных лиц, обвиняемые вновь изменили свои показания. В результате коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт в отношении дагестанцев.
Новые детали в деле о поджоге «Пассажа»
Бывший начальник управления ФСБ по Республике Коми генерал-майор в запасе Николай Пиюков в феврале 2011 года написал письмо президенту России. В нем он указал, что в сентябре 2007 года сотрудники ФСБ получили сведения о причастности к поджогу «Пассажа» иных лиц. Проведенная проверка подтвердила эти данные, а также выявила документальные доказательства фальсификации улик следственными органами.
Пиюков отметил, что за происходящим стояли представители политических кругов, предприниматели, а также руководство правоохранительных органов Коми. По его словам, эти лица не стеснялись использовать родственников погибших, манипулируя их трагедией в собственных интересах. Как утверждал генерал-майор ФСБ, подобные действия были направлены на то, чтобы лишить братьев Махмудовых их успешно развивающегося строительного бизнеса.
Коллегия присяжных в 2013 году оправдала братьев Махмудовых и Гаджиева, однако впоследствии Верховный суд отменил это вердикт и направил дело на новое рассмотрение. Опасаясь, что их может постичь участь Пулялина и Коростелева, уроженцы Дагестана приняли решение покинуть Россию.
В настоящее время они находятся в международном розыске как предполагаемые заказчики поджога ТЦ «Пассаж». Один из братьев Фахрудин Махмудов разыскивается также и за участие в расправах, участии в ОПГ и торговле оружием.
Также стало известно, что Пулялин предлагал следствию рассказать о деталях преступления и заказчиках поджога в обмен на обвинение по менее тяжкой статье. На пару с Коростелевым они специально давали противоречивые показания в надежде, что это помешает их обвинить в умышленном убийстве 25 человек.
"Пулялин подтвердил, что <...> он дает противоречивые показания в деталях, оставляя себе пути отхода в случае, если их обвинят по ст.105 ч.2 УК РФ (Убийство). В том случае, если их будут обвинять только по ст.167 ч.2 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ему будут даны гарантии в этом, то он даст подробные правдивые показания о деталях совершенного преступления и о лицах, которые заказали поджог ТЦ "Пассаж"", — следует из документов следствия. Информацию об этом опубликовало РИА Новости.
Кроме того, в опубликованных агентством материала дела стало известно, что те, кто совершил поджог в ТЦ, знали, что люди не смогут спастись из пожара. Однако они проявили к этому факту полнейшее безразличие.
«Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично», — говорится в содержании документов.
В ведомстве отметили, что злоумышленники действовали с особым цинизмом по отношению к жертвам. Согласно уточненной информации, при поджоге было использовано большое количество легковоспламеняющейся жидкости — не менее 10 литров. Эту жидкость подозреваемые вылили в районе центральной лестницы, являвшейся основным маршрутом эвакуации для находившихся в здании людей.
Кроме того, выяснилось, что ряд свидетелей смогли опознать подозреваемого в поджоге ТЦ Антона Коростелева благодаря его волосам ярко-желтого цвета. По их словам, оттенок напоминал им «цвет цыпленка».
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