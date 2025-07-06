Для российских военнослужащих СВО разработали специальную адаптивную одежду, которая поможет легче восстановиться солдатам, проходящим лечение в госпиталях. Об этом на форуме «Все для Победы!» корреспонденту URA.RU рассказала участница мероприятия из Забайкальского края Светлана Изумрудова.
«У футболки сверху есть имитация липучки, чтобы фиксация не вызывала раздражения кожи. И если аппарат Илизарова стоит, просто застегнул, отстегнул и получается очень удобно. А костюм когда шили, учитывали, что если ранена рука, то там есть застежка. Она застегивается на том месте, где надо. И боец уже не чувствует неудобств», — рассказала Изумрудова, демонстрируя футболку и костюм для солдат ВС РФ.
Участница форума также отметила, что в Забайкальском крае давно ведется работа в этом направлении. Для этого используются грантовые средства, полученные от губернатора, либо помощь волонтеров. Изумрудова поделилась, что представленную на форуме коллекцию разработали учащиеся местного колледжа. Таким образом студенты, которые только учатся шить, получают не только опыт, но и патриотическое воспитание.
Кроме того, на форуме рассказали о тактических носилках, которые также создаются в Забайкальском крае. Их уже отправляют в зону СВО с 2022 года. Их отличительной особенностью является то, что раненого бойца можно нести боком. Об этом сообщила участница форума Елена Плат.
«При эвакуации можно носить боком, боец не выпадет. [Внутри носилок] 8-метровая стропа. С ее помощью фиксируется солдат. Все материалы для носилок созданы вручную», — отметила Плат.
В столице России стартовал форум Народного фронта под названием «Все для Победы!», приуроченный к трехлетней годовщине инициативы по оказанию россиянами поддержки военнослужащим в зоне СВО. Мероприятие собрало свыше тысячи участников из различных регионов страны, среди которых — добровольцы, военные корреспонденты, деятели культуры и ветераны СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.