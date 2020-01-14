Глава Счетной палаты поддержал ограничение числа президентских сроков

Алексей Кудрин считает рациональным ограничение числа президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков до двух является нормальной мерой. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово „подряд“, на мой взгляд, — нормальная, рациональная мера», — приводит его слова РИА «Новости».
Президент России Владимира Путин во время пресс-конференции в конце декабря заявил, что в некоторые статьи Конституции России можно внести изменения. В частности он допустил, что в статье о президентских сроках можно убрать слово «подряд», напоминает телеканал 360. В нынешней редакции документа одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.