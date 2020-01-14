Глава Счетной палаты поддержал ограничение числа президентских сроков

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Всероссийский форум
Алексей Кудрин считает рациональным ограничение числа президентских сроковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ограничение числа президентских сроков до двух является нормальной мерой. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово „подряд“, на мой взгляд, — нормальная, рациональная мера», — приводит его слова РИА «Новости».

Президент России Владимира Путин во время пресс-конференции в конце декабря заявил, что в некоторые статьи Конституции России можно внести изменения. В частности он допустил, что в статье о президентских сроках можно убрать слово «подряд», напоминает телеканал 360. В нынешней редакции документа одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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