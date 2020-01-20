Телеведущая, врач Елена Малышева представила поклонникам своих внуков. Фотографию Малышева выложила у себя в Instagram.
«Мои любимые мальчишки — внуки. В январе 2020 года и на второй фотографии в январе 2019-го. Подросли», — заметила телеведущая. Популярный врач отметила, что старшему внуку на этом фото пять лет, младшему — полтора года. По ее словам, старший внук активно изучает русский и английский языки, играет на пианино, складывает и вычитает до 20.
При этом младший внук только начал говорить. «Пока маленькие слова: мама, пара, дядя, баба. Активный и смешной. Очень смешно показывает и рассказывает, как говорят животные», — заключила она.