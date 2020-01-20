Малышева показала своих внуков. ФОТО

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Елена Малышева рассказала, как развиваются ее внукиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая, врач Елена Малышева представила поклонникам своих внуков. Фотографию Малышева выложила у себя в Instagram.

«Мои любимые мальчишки — внуки. В январе 2020 года и на второй фотографии в январе 2019-го. Подросли», — заметила телеведущая. Популярный врач отметила, что старшему внуку на этом фото пять лет, младшему — полтора года. По ее словам, старший внук активно изучает русский и английский языки, играет на пианино, складывает и вычитает до 20.

При этом младший внук только начал говорить. «Пока маленькие слова: мама, пара, дядя, баба. Активный и смешной. Очень смешно показывает и рассказывает, как говорят животные», — заключила она.

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Мои любимые мальчишки - внуки. В январе 2020 и на второй фотографии в январе 2019. Подросли. Старшему на это неделе 5 лет, младшему полтора года. Старший серьезные и взрослый. Читает по русски и по английски и на двух языках пишет печатными буквами. Играет на пианино двумя руками. Прекрасно Складывает и вычитает до 20. Младший начал говорить. Пока маленькие слова: мама, пара, дядя, Баба. Активный и смешной. Очень смешно показывает и рассказывает, как говорят животные. Мои хорошие Король Артур и Князь Игорь.

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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