В Югре нашли обглоданный собаками труп мужчины

Обстоятельства смерти мужчины сейчас выясняют в следственном комитете ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Когалыме бездомные собаки обглодали труп мужчины. Местного жителя с ноября 2019 года искала полиция. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Заявление о пропаже мужчины в полицию в середине ноября подала его жена. Известно, что он злоупотреблял спиртными напитками. После Нового года пропавший без вести вышел на связь, сказал, что находится на каких-то дачах. И потом нашлось его обглоданное тело, рядом находились документы, личные вещи», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. Источник «URA.RU» в правоохранительных органах сообщил, что погибшего уже не в первый раз объявляли в розыск из-за образа жизни.

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО корреспонденту «URA.RU» заявили, что сейчас идет процессуальная проверка. В ее ходе следователи намерены выяснить, что стало причиной гибели мужчины.