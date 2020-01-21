Курганским врачам повысят зарплату

Средняя зарплата врачей в Курганской области 63,8 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Повышение зарплат врачам и медсестрам в этом году составит не менее 5%. В 2019 году прирост был около 15%. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области.

«Правительством принимаются меры по повышению эффективности управления и деятельности госучреждений. Средства от указанных мероприятий будут направлены на повышение заработной платы, которое составит не менее 5% к уровню 2019 года», — написали «URA.RU» в департаменте.

В прошлом году, по сравнению с 2018 годом, зафиксировано повышение зарплаты врачам на 16%. «Средняя зарплата врачей составила 63 845 рублей (241% от средней зарплаты по региону). Зарплата среднего медперсонала выросла на 14% — 29 862 рубля (113% от средней зарплаты по региону)», — говорится в ответе департамента.

Ранее «URA.RU» сообщало, что по данным финуправления Москва выделила Курганской области дополнительно 1,2 млрд рублей. В эту сумму входят расходы на проведение выборов и на повышение заработной платы педагогам, медицинским и социальным работникам, работникам учреждений культуры.