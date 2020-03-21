Минздрав из-за коронавируса ввел новые требования для врачей и медсестер. На выполнение дали двое суток

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Научная разработка сотрудников Уральского медицинского университета. Екатеринбург, медик, врач, больница, медики, доктор
Все врачи и медсестры должны быть зарегистрированы в едином реестреФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все государственные и частные медицинские учреждения России были обязаны до 20 марта зарегистрировать в едином федеральном реестре работающих у них врачей и медсестер. Об этом сообщалось в специальной телеграмме, полученной медучреждениями 18 марта.

«Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует», — приводит слова генерального директора Европейского медицинского центра Андрея Яновского РБК, которому врачи подтвердили существование телеграммы.

Телеграмму подписал заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев. В соответствии с ней, врачи и медицинские сестры должны быть зарегистрированы в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и соответствующем регистре на сайте Минздрава. Эта мера вводится на фоне распространения в России коронавируса COVID-19.

Ранее в интервью RT главврач подмосковной больницы №40 в Комунарке, куда привозят больных коронавирусом, Денис Проценко рассказал, что распространение коронавируса в России может закончиться летом, но, вероятнее всего, это произойдет осенью.

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