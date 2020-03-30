29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

Прокуратура наказала тюменские власти из-за бродячих собак, которые держат в страхе целый поселок

© Служба новостей «URA.RU»
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Бездомные животные наводят ужас на жителей поселка Боровский под ТюменьюФото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Тюменского района внесла представление в адрес главы муниципалитета Светланы Ивановой. Поводом для наказания стали нарушения администрации по отлову бродячих собак, рассказали URA.RU в ведомстве. Ранее агентство писало, что агрессивные животные держат в страхе крупный поселок Боровский под Тюменью.

В прокуратуре сообщили, что администрация допускала дробление контрактов, заключенных на отлов собак — а это является нарушением закона. «Так, 19.12.2019 администрацией заключен контракт на отлов лишь 10 животных без владельцев, 24.01.2020 — на отлов 29 животных», — отметили в силовой структуре.

Рассмотрев представление, муниципальные власти заключили контракт на отлов собак до конца 2020 года. «Исполнение контракта находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Получить оперативный комментарий в администрации Тюменского района по телефону не удалось. В орган власти направлен запрос, с просьбой объяснить, почему контакты дробились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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