Прибывшие сотрудники полиции нашли женщин мертвыми
В квартире одного из домов на улице Байкальская в Москве обнаружены мумифицированные тела двух сестер, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Предполагается, что женщины умерли около полутора лет назад.
Полицию в квартиру женщин вызвала их соседка по дому, обеспокоенная тем, что сестры не выходили из дома слишком долго. «Прибывшие сотрудники полиции и МЧС вскрыли дверь и нашли женщин мертвыми», — сообщает издание.
Причины их смерти пока неизвестны. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.