04 апреля 2020

В московской квартире найдены мумии двух сестер. Тела пролежали 1,5 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
Прибывшие сотрудники полиции нашли женщин мертвымиФото: Илья Московец © URA.RU

В квартире одного из домов на улице Байкальская в Москве обнаружены мумифицированные тела двух сестер, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Предполагается, что женщины умерли около полутора лет назад.

Полицию в квартиру женщин вызвала их соседка по дому, обеспокоенная тем, что сестры не выходили из дома слишком долго. «Прибывшие сотрудники полиции и МЧС вскрыли дверь и нашли женщин мертвыми», — сообщает издание.

Причины их смерти пока неизвестны. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...