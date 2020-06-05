05 июня 2020
04 июня 2020

В ХМАО коронавирусом заразились более 3 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока в регионе нет предпосылок к снятию режима ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Количество заболевших коронавирусом жителей ХМАО перешагнуло отметку в три тысячи человек. По официальной статистике, с начала эпидемии болезнь диагностировали у 3104 жителей региона, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 117 новых случаев коронавирусной инфекции в 12 муниципальных образованиях. Среди заболевших 12 детей, 14 человек в возрасте 18-29 лет, 51 заразившийся в возрасте от 30 до 49 лет, 36 человек — те, кому исполнилось 50, но еще нет 64 лет, и 4 человека старше 65 лет», — добавили в оперштабе, заметив, что почти половина заболевших заразились в уже известных очагах болезни.

С пневомниями болезнь переносят 25 человек, с симптомами ОРВИ — 58, в бессимптомной форме — 34. География распространения новых случаев заражения коронавирусом такова:

  • Нефтеюганский район — 7;
  • Ханты-Мансийский район — 3;
  • Сургутский район — 11;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Ханты-Мансийск — 10;
  • Сургут — 42;
  • Нефтеюганск — 8;
  • Нижневартовск — 20;
  • Мегион — 2;
  • Нягань — 6;
  • Радужный — 3;
  • Лангепас — 1.

ВСЕГО: 117

Ранее URA.RU писало, что коэффициент распространения инфекции (количество людей, которых заражает каждый больной) в ХМАО не позволяет региональным властям приступить к снятию ограничений, связанных с распространением коронавируса.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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