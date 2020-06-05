В ХМАО коронавирусом заразились более 3 тысяч человек

Пока в регионе нет предпосылок к снятию режима ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество заболевших коронавирусом жителей ХМАО перешагнуло отметку в три тысячи человек. По официальной статистике, с начала эпидемии болезнь диагностировали у 3104 жителей региона, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 117 новых случаев коронавирусной инфекции в 12 муниципальных образованиях. Среди заболевших 12 детей, 14 человек в возрасте 18-29 лет, 51 заразившийся в возрасте от 30 до 49 лет, 36 человек — те, кому исполнилось 50, но еще нет 64 лет, и 4 человека старше 65 лет», — добавили в оперштабе, заметив, что почти половина заболевших заразились в уже известных очагах болезни.

С пневомниями болезнь переносят 25 человек, с симптомами ОРВИ — 58, в бессимптомной форме — 34. География распространения новых случаев заражения коронавирусом такова:

Нефтеюганский район — 7;

Ханты-Мансийский район — 3;

Сургутский район — 11;

Нижневартовский район — 4;

Ханты-Мансийск — 10;

Сургут — 42;

Нефтеюганск — 8;

Нижневартовск — 20;

Мегион — 2;

Нягань — 6;

Радужный — 3;

Лангепас — 1.

ВСЕГО: 117

Ранее URA.RU писало, что коэффициент распространения инфекции (количество людей, которых заражает каждый больной) в ХМАО не позволяет региональным властям приступить к снятию ограничений, связанных с распространением коронавируса.