В Нидерландах рассказали о четырех сценариях крушения MH17

Прокуратура Нидерландов рассмотрела все сценарии крушения Boeing 777 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Прокуратура Нидерландов рассмотрела несколько возможных сценариев крушения рейса MH17 в Донецкой области. Помимо этого, эксперты рассмотрели возможные места запуска ракеты из ЗРК «БУК», по одной из версий ставшей причиной крушения.

По информации голландского журналиста Марти Силка, опубликованной им в Twitter, прокуратура рассматривала четыре различных сценария крушения: взрыв на борту лайнера, атака истребителя, попадание ракеты класса «земля-воздух» и крушение в результате попадания из зенитно-ракетного комплекса «БУК». В рамках последнего сценария, надзорное ведомство также рассмотрело все возможные места запуска ракеты — от украинской до российской территорий.

Ранее в МИД России обвинили прокуратуру Нидерландов в необъективности проводимого расследования, По мнению представителей российского ведомства, слова которых приводит Nation News, Нидерланды не рассматривают Киев, как возможного виновника катастрофы.

Малазийский Boeing 777, выполнявший плановый рейс по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, потерпел крушение на юго-встоке Украины 17 июля 2014. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Одной из основных причин крушения называется попадание в самолет ракеты, выпущенной из ЗРК «БУК». В Нидерландах считают виновными российских военных. Юрист, представляющий интересы родственников погибших потребовал у России 330 млн долларов компенсации, напоминает «Утро.ру».

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