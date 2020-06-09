На выставке «Иннопром» онлайн обсудят ситуацию в бизнесе

Из-за коронавируса выставка работает в виртуальном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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На выставке «Иннопром» в прямом эфире состоится дискуссия, посвященная цифровой трансформации производственных компаний. Онлайн-встреча пройдет на сайте выставки 10 июня в 12 часов по московскому времени.

На сайте сообщается, что спикерами на встречу приглашены Андрей Шолохов, заместитель гендиректора по работе с Национальными проектами SoftLine, Эльдар Шавалиев, директор центра цифровой трансформации «КАМАЗ», Сергей Шувалов, вице-президент по IT «Русской медной компании», Игорь Богачев, генеральный директор компании «Цифра». Кроме того будет Дмитрий Казаченко, технический директор Dassault Systèmes в России и СНГ и Владислав Онищенко, первый заместитель руководителя «Аналитического центра при Правительстве РФ». Модератором этой сессии выставки станет Антон Атрашкин, директор деловой программы «Иннопром».

Партнерами мероприятия выступают аналитический центр при правительстве РФ и французская компания Dassault Systèmes.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.