08 июня 2020

На выставке «Иннопром» онлайн обсудят ситуацию в бизнесе

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2018. Второй день международной выставки. Екатеринбург, злоказов андрей, иннопром, эскалатор, власов владимир
Из-за коронавируса выставка работает в виртуальном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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На выставке «Иннопром» в прямом эфире состоится дискуссия, посвященная цифровой трансформации производственных компаний. Онлайн-встреча пройдет на сайте выставки 10 июня в 12 часов по московскому времени.

На сайте сообщается, что спикерами на встречу приглашены Андрей Шолохов, заместитель гендиректора по работе с Национальными проектами SoftLine, Эльдар Шавалиев, директор центра цифровой трансформации «КАМАЗ», Сергей Шувалов, вице-президент по IT «Русской медной компании», Игорь Богачев, генеральный директор компании «Цифра». Кроме того будет Дмитрий Казаченко, технический директор Dassault Systèmes в России и СНГ и Владислав Онищенко, первый заместитель руководителя «Аналитического центра при Правительстве РФ». Модератором этой сессии выставки станет Антон Атрашкин, директор деловой программы «Иннопром».

Партнерами мероприятия выступают аналитический центр при правительстве РФ и французская компания Dassault Systèmes.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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