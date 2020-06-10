09 июня 2020

Что можно и что нельзя в ХМАО после продления карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Сургут, люди в масках, маска медицинская, масочный режим, коронавирус
Жители Югры в условиях ограничений из-за коронавируса будут минимум до 23 июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Югре после рекордных показателей по числу новых пациентов с COVID-19 вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции — он достиг отметки в 1,2. Эту информацию URA.RU подтвердили в Роспотребнадзоре ХМАО. При этом снятие ограничений по карантину возможно лишь при показателях меньше единицы. Режим самоизоляции в Югре продлен до 23 июня. Мы составили новый список запретов и дозволенного, актуальный на сегодняшний день.

ЗАПРЕЩЕНО:

  • входить в магазины и другие общественные пространства без маски или респиратора;
  • проводить массовые мероприятия (включая митинги и другие акции протеста);
  • подходить к людям ближе чем на 1,5 метра;
  • работать без масок и перчаток, если работа связана с общением с людьми;
  • ездить в такси без маски;
  • покидать жилье, если выдано предписание об обязательной самоизоляции;
  • жителям Лянтора, Нижнесортымского и Федоровского, где сейчас самый большой в ХМАО очаг заражения коронавирусом, нельзя покидать населенные пункты без веских причин.

РАЗРЕШЕНО:

  • гулять с детьми до 14 лет с 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00, но в масках и с соблюдением дистанции в 1,5 метра;
  • рыбачить;
  • заниматься спортом на улице с 5:00 до 8:00 и с 21:00 до 00:00 часов, но нельзя посещать спортплощадки и касаться общего инвентаря;
  • посещать салоны красоты, шиномонтаж и СТО (по предварительной записи и с соблюдением мер безопасности);
  • ходить к зубному с острой болью;
  • ходить в магазины за едой;
  • оказывать помощь пожилым родственникам, даже если нужно выйти из дома;
  • гулять с собакой;

ОТКРЫТЫ:

  • магазины с садово-огородническими товарами;
  • ЗАГСы, но жениться и разводиться можно только в компании из четырех человек, включая работников ЗАГСа;
  • магазины с рыболовными снастями;
  • автосалоны;
  • мебельные предприятия;
  • магазины непродовольственных товаров площадью не больше 500 квадратных метров при наличии отдельного входа;
  • муниципальные учреждения, обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления;
  • пункты приема металла;
  • строительные магазины;
  • мастерские по изготовлению ключей и ремонту обуви;
  • поликлиники, больницы;
  • магазины, торгующие товарами первой необходимости (но должно быть разрешение на их продажу);
  • полиция, скорая помощь, пожарная служба;
  • служба доставки, транспортные компании;
  • кафе (только на вынос);
  • салоны сотовой связи;
  • салоны оптики;
  • мастерские по ремонту бытовой техники и средств связи;
  • аэропорты, железнодорожные вокзалы, транспортные компании;
  • органы власти;
  • средства массовой информации.

ЗАКРЫТЫ:

  • спортзалы;
  • кафе, рестораны, кальянные, бильярдные и другие развлекательные заведения, а также дома и базы отдыха, санатории;
  • торговые центры;
  • СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани.

Ранее URA.RU сообщало, что пандемия коронавируса в ХМАО набирает обороты. В округе за последние сутки зафиксировано 197 новых случаев заболевания COVID-19. Накануне губернатор Югры Наталья Комарова подписала решение о продлении карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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