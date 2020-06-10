Что можно и что нельзя в ХМАО после продления карантина

Жители Югры в условиях ограничений из-за коронавируса будут минимум до 23 июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Югре после рекордных показателей по числу новых пациентов с COVID-19 вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции — он достиг отметки в 1,2. Эту информацию URA.RU подтвердили в Роспотребнадзоре ХМАО. При этом снятие ограничений по карантину возможно лишь при показателях меньше единицы. Режим самоизоляции в Югре продлен до 23 июня. Мы составили новый список запретов и дозволенного, актуальный на сегодняшний день.

ЗАПРЕЩЕНО:

входить в магазины и другие общественные пространства без маски или респиратора;

проводить массовые мероприятия (включая митинги и другие акции протеста);

подходить к людям ближе чем на 1,5 метра;

работать без масок и перчаток, если работа связана с общением с людьми;

ездить в такси без маски;

покидать жилье, если выдано предписание об обязательной самоизоляции;

жителям Лянтора, Нижнесортымского и Федоровского, где сейчас самый большой в ХМАО очаг заражения коронавирусом, нельзя покидать населенные пункты без веских причин.

РАЗРЕШЕНО:

гулять с детьми до 14 лет с 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00, но в масках и с соблюдением дистанции в 1,5 метра;

рыбачить;

заниматься спортом на улице с 5:00 до 8:00 и с 21:00 до 00:00 часов, но нельзя посещать спортплощадки и касаться общего инвентаря;

посещать салоны красоты, шиномонтаж и СТО (по предварительной записи и с соблюдением мер безопасности);

ходить к зубному с острой болью;

ходить в магазины за едой;

оказывать помощь пожилым родственникам, даже если нужно выйти из дома;

гулять с собакой;

ОТКРЫТЫ:

магазины с садово-огородническими товарами;

ЗАГСы, но жениться и разводиться можно только в компании из четырех человек, включая работников ЗАГСа;

магазины с рыболовными снастями;

автосалоны;

мебельные предприятия;

магазины непродовольственных товаров площадью не больше 500 квадратных метров при наличии отдельного входа;

муниципальные учреждения, обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления;

пункты приема металла;

строительные магазины;

мастерские по изготовлению ключей и ремонту обуви;

поликлиники, больницы;

магазины, торгующие товарами первой необходимости (но должно быть разрешение на их продажу);

полиция, скорая помощь, пожарная служба;

служба доставки, транспортные компании;

кафе (только на вынос);

салоны сотовой связи;

салоны оптики;

мастерские по ремонту бытовой техники и средств связи;

аэропорты, железнодорожные вокзалы, транспортные компании;

органы власти;

средства массовой информации.

ЗАКРЫТЫ:

спортзалы;

кафе, рестораны, кальянные, бильярдные и другие развлекательные заведения, а также дома и базы отдыха, санатории;

торговые центры;

СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани.

Ранее URA.RU сообщало, что пандемия коронавируса в ХМАО набирает обороты. В округе за последние сутки зафиксировано 197 новых случаев заболевания COVID-19. Накануне губернатор Югры Наталья Комарова подписала решение о продлении карантина.