Что можно и что нельзя в ХМАО после продления карантина

В Югре после рекордных показателей по числу новых пациентов с COVID-19 вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции — он достиг отметки в 1,2. Эту информацию URA.RU подтвердили в Роспотребнадзоре ХМАО. При этом снятие ограничений по карантину возможно лишь при показателях меньше единицы. Режим самоизоляции в Югре продлен до 23 июня. Мы составили новый список запретов и дозволенного, актуальный на сегодняшний день.
ЗАПРЕЩЕНО:
- входить в магазины и другие общественные пространства без маски или респиратора;
- проводить массовые мероприятия (включая митинги и другие акции протеста);
- подходить к людям ближе чем на 1,5 метра;
- работать без масок и перчаток, если работа связана с общением с людьми;
- ездить в такси без маски;
- покидать жилье, если выдано предписание об обязательной самоизоляции;
- жителям Лянтора, Нижнесортымского и Федоровского, где сейчас самый большой в ХМАО очаг заражения коронавирусом, нельзя покидать населенные пункты без веских причин.
РАЗРЕШЕНО:
- гулять с детьми до 14 лет с 8:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00, но в масках и с соблюдением дистанции в 1,5 метра;
- рыбачить;
- заниматься спортом на улице с 5:00 до 8:00 и с 21:00 до 00:00 часов, но нельзя посещать спортплощадки и касаться общего инвентаря;
- посещать салоны красоты, шиномонтаж и СТО (по предварительной записи и с соблюдением мер безопасности);
- ходить к зубному с острой болью;
- ходить в магазины за едой;
- оказывать помощь пожилым родственникам, даже если нужно выйти из дома;
- гулять с собакой;
ОТКРЫТЫ:
- магазины с садово-огородническими товарами;
- ЗАГСы, но жениться и разводиться можно только в компании из четырех человек, включая работников ЗАГСа;
- магазины с рыболовными снастями;
- автосалоны;
- мебельные предприятия;
- магазины непродовольственных товаров площадью не больше 500 квадратных метров при наличии отдельного входа;
- муниципальные учреждения, обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления;
- пункты приема металла;
- строительные магазины;
- мастерские по изготовлению ключей и ремонту обуви;
- поликлиники, больницы;
- магазины, торгующие товарами первой необходимости (но должно быть разрешение на их продажу);
- полиция, скорая помощь, пожарная служба;
- служба доставки, транспортные компании;
- кафе (только на вынос);
- салоны сотовой связи;
- салоны оптики;
- мастерские по ремонту бытовой техники и средств связи;
- аэропорты, железнодорожные вокзалы, транспортные компании;
- органы власти;
- средства массовой информации.
ЗАКРЫТЫ:
- спортзалы;
- кафе, рестораны, кальянные, бильярдные и другие развлекательные заведения, а также дома и базы отдыха, санатории;
- торговые центры;
- СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани.
Ранее URA.RU сообщало, что пандемия коронавируса в ХМАО набирает обороты. В округе за последние сутки зафиксировано 197 новых случаев заболевания COVID-19. Накануне губернатор Югры Наталья Комарова подписала решение о продлении карантина.
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