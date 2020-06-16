Если у владельца салона подтвердится коронавирус, то список контактных лиц увеличится на несколько десятков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мастер маникюра из Нижневартовска ушла на карантин из-за подозрений в заражении коронавирусом. Женщина, работавшая на дому нелегально, отменила всю запись на ближайший месяц, объяснив клиентам, что она контактировала с больным. Об этом URA.RU рассказала жительница города Ольга.

«Работала она без маски, да и я у нее никогда маску не надевала. А среди ее клиентов, в основном, уже взрослые женщины. Теперь боюсь, что и сама заболела», — объяснила в разговоре с журналистом агентства Ольга — постоянная клиентка мастера.

В парикмахерском бизнес-сообществе об этом случае ничего не слышали. По словам Ольги Курбатовой — владельца салона красоты «Персона», с того момента, как индустрии разрешили работать (это произошло 10 апреля), ни один из официальных салонов красоты или парикмахерских не закрылась. «Лично меня проверяли может быть раза два. Нарушений никаких не нашли, мы все соблюдаем. У коллег также», — добавила Курбатова.

В Роспотребнадзоре ХМАО получить официальный комментарий по этому поводу не удалось, но источник в ведомстве сообщил, что на медицинском наблюдении в городе действительно находится человек, деятельность которого связана с индустрией красоты, но детали раскрывать не стали. URA.RU известно, что эпид.расследование случая пока также не проводилось.

Ранее URA.RU писало, что представители бьюти-сообщества угрожали властям акциями протеста, если им не разрешат работать, пусть даже с соблюдением жестких требований. Всего через сутки стало известно, что правительство уже готовило для них послабление режима самоизоляции, а еще через два дня парикмахерские и салоны красоты открылись и работают по сей день.