Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Просрочка по ипотеке в России превысила 86 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Просрочка по ипотечным кредитам в России с начала 2020 года увеличилась более чем на 12% и превысила 86 млрд рублей. Об этом сообщают Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

«Объем просроченной задолженности вырос с начала года на более чем 12%. Это рекордный показатель за последние четыре года», — приводит выдержку из исследования «Росбалт». При этом эксперты предупреждают, что «на уровне просроченной задолженности более явно кризисные факторы отразятся только спустя несколько месяцев».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки. В соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, ставка составила 6,5% годовых, передает Nation News.

Также ранее сообщалось, что рост просрочек по кредитным карточкам у россиян в этом году увеличился в 110 раз относительно того же периода прошлого года. Банки, в свою очередь, втрое сократили выдачу кредитных карт. Требования к заемщикам пришлось ужесточить.

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