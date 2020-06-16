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Банки, в свою очередь, втрое сократили выдачу кредитных карт из-за COVID-19. Требования к заемщикам пришлось ужесточить.

Для сравнения, неплатежи по кредитным картам в начале года составляли 125,2 миллиарда рублей. К маю эта цифра выросла до 139 миллиардов. Скорость увеличения долгов развилась до 11%. В прошлом году в аналогичный период она была всего 0,1%.

Президент НАПКА Эльмар Мехтиев считает, что во всем виновата пандемия коронавируса. Из-за нее доходы граждан стали значительно ниже, а потребность в займах наоборот выросла. Часть россиян просто не совладала с долговой нагрузкой. Им необходимо было сначала обеспечить себя и близких. Поэтому некоторые перестали гасить долги по кредиткам.

Во время карантина люди начали активнее приобретать кредитки и количество плохих задолженностей в этот период резко возросло. Плохими называются просрочки на три и более месяца, пишут « Известия ». В этом году россияне установили рекорд по таким задолженностям.

Рост просрочек по кредитным карточкам у россиян увеличился в 110 раз относительно января-мая прошлого года. Об этом сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Многие не справились со своими задолженностями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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