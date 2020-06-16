15 июня 2020

В России резкий всплеск просрочек по кредитам. Рост в 110 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Многие не справились со своими задолженностями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Рост просрочек по кредитным карточкам у россиян увеличился в 110 раз относительно января-мая прошлого года. Об этом сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Во время карантина люди начали активнее приобретать кредитки и количество плохих задолженностей в этот период резко возросло. Плохими называются просрочки на три и более месяца, пишут «Известия». В этом году россияне установили рекорд по таким задолженностям.

Президент НАПКА Эльмар Мехтиев считает, что во всем виновата пандемия коронавируса. Из-за нее доходы граждан стали значительно ниже, а потребность в займах наоборот выросла. Часть россиян просто не совладала с долговой нагрузкой. Им необходимо было сначала обеспечить себя и близких. Поэтому некоторые перестали гасить долги по кредиткам.

Для сравнения, неплатежи по кредитным картам в начале года составляли 125,2 миллиарда рублей. К маю эта цифра выросла до 139 миллиардов. Скорость увеличения долгов развилась до 11%. В прошлом году в аналогичный период она была всего 0,1%.

Банки, в свою очередь, втрое сократили выдачу кредитных карт из-за COVID-19. Требования к заемщикам пришлось ужесточить.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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