Сегодня, 18 июня — 190-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 100-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным университета Джонса Хопкинса на 18:35, в мире зарегистрировано 8 384 043 заболевших. Выздоровели 4 102 111 человек, скончались 449 695 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (2 164 497), на втором — Бразилия (955 377), замыкает тройку лидеров Россия (всего 560 279 заболевших, за последние сутки — 7 790), на четвертом месте Индия (366 946), на пятом — Великобритания (300 717).
Когда изобретут средство от коронавируса
В России первым 18 добровольцам поставили экспериментальную вакцину от коронавируса, сообщили в Минобороны. Процедура прошла успешно, без происшествий.
ВОЗ
Африканские страны станут первыми, кто получит китайскую вакцину от COVID-19 после ее изобретения. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Также Китай, по его словам, ускорит строительство китайско-африканских госпиталей дружбы.
Ситуация в России
В России вновь зафиксировано снижение темпов прироста коронавируса — за сутки инфекция была найдена у 7 790 человек. Комментируя ситуацию, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что снижение темпов прироста заболеваемости устойчивое.
Более одного миллиарда рублей дополнительно выделят из бюджета для выплат медикам, борющимся с коронавирусом. Таким образом, общая сумма субсидий составит 5,2 миллиарда рублей. Об этом рассказали в правительстве РФ.
Школьники, скорее всего, вернутся за парты 1 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ведомство подготовило специальные рекомендации по организации учебного процесса в период пандемии.
Называть
Ветераны, приглашенные на парад Победы в Москве 24 июня, были отправлены на двухнедельную обсервацию. Сейчас они находятся в санаториях и домах отдыха. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Впервые в России родился человек, зараженный коронавирусом. В Челябинске на свет появился малыш, инфицированный COVID-19. Врачи полагают, что вирус был передан ребенку в утробе матери. При этом не уточняется, когда именно родился ребенок, но известно, что он уже выздоровел и был выписан из больницы вместе с матерью.
Ситуация в мире
Вспышку COVID-19 в Пекине
Одной из мер по борьбе со вспышкой коронавируса в Пекине станет
Греция
У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус. В настоящее время он находится на самоизоляции и работает дистанционно. В его пресс-службе уверяют, что причин для беспокойства нет.
Память о медиках, борющихся с коронавирусом,
Что дальше?
Вторая волна коронавируса может возникнуть в России осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, рисков для возникновения такого сценария все еще достаточно. Также она рассказала, что летать за границу россияне смогут при минимальных рисках распространения вируса.
С Поповой не согласился ее предшественник, бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В разговоре с URA.RU он заявил, что делать прогнозы об осени еще рано, вместо этого нужно следить за ситуацией в Южном полушарии. Онищенко также заявил, что не существует термина «волна», есть подъем заболеваемости. Кроме того, Онищенко считает, что дети смогут обойтись без вакцины от COVID-19, так как переносят вирус в легкой форме.
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