Жители России занимаются «летними» делами несмотря на коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сегодня, 18 июня — 190-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 100-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса на 18:35, в мире зарегистрировано 8 384 043 заболевших. Выздоровели 4 102 111 человек, скончались 449 695 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (2 164 497), на втором — Бразилия (955 377), замыкает тройку лидеров Россия (всего 560 279 заболевших, за последние сутки — 7 790), на четвертом месте Индия (366 946), на пятом — Великобритания (300 717).

Когда изобретут средство от коронавируса

В России первым 18 добровольцам поставили экспериментальную вакцину от коронавируса, сообщили в Минобороны. Процедура прошла успешно, без происшествий.

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина в качестве препарата для лечения коронавируса. По словам эксперта ВОЗ Анны Марии Рестрепо, лекарство не способствует снижению смертности при лечении инфицированных.

Африканские страны станут первыми, кто получит китайскую вакцину от COVID-19 после ее изобретения. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Также Китай, по его словам, ускорит строительство китайско-африканских госпиталей дружбы.

Ситуация в России

В России вновь зафиксировано снижение темпов прироста коронавируса — за сутки инфекция была найдена у 7 790 человек. Комментируя ситуацию, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что снижение темпов прироста заболеваемости устойчивое.

Более одного миллиарда рублей дополнительно выделят из бюджета для выплат медикам, борющимся с коронавирусом. Таким образом, общая сумма субсидий составит 5,2 миллиарда рублей. Об этом рассказали в правительстве РФ.

Школьники, скорее всего, вернутся за парты 1 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ведомство подготовило специальные рекомендации по организации учебного процесса в период пандемии.

Называть конкретные сроки открытия границ в популярные европейские страны пока преждевременно. С таким заявлением выступили в МИД России. Дипломаты отметили, что мировая опасность коронавируса еще не преодолена, а решение о возобновлении полетов должно приниматься с учетом эпидобстановки.

Ветераны, приглашенные на парад Победы в Москве 24 июня, были отправлены на двухнедельную обсервацию. Сейчас они находятся в санаториях и домах отдыха. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал бессмыслицей требовать с туристов справки об отсутствии COVID-19. С его мнением согласилась и главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина. С 21 июня в регионе не будет препятствий для туристов.

Впервые в России родился человек, зараженный коронавирусом. В Челябинске на свет появился малыш, инфицированный COVID-19. Врачи полагают, что вирус был передан ребенку в утробе матери. При этом не уточняется, когда именно родился ребенок, но известно, что он уже выздоровел и был выписан из больницы вместе с матерью.

Ситуация в мире

Вспышку COVID-19 в Пекине удалось взять под контроль , заявил главный эпидемиолог центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью. Он подчеркнул, что контроль над ситуацией не обозначает, что заражения закончатся через несколько дней, но они будут постепенно уменьшаться.

Одной из мер по борьбе со вспышкой коронавируса в Пекине станет остановка автобусных перевозок , заявил зампредседателя комитета по транспорту правительства Пекина Жун Цзюнь. Автобусы перестанут ходить из столицы КНР в другие регионы. Пассажирам обещают вернуть деньги за билеты.

Греция возобновляет работу визового центра в Москве с 29 июня. Чтобы подать документы на визу, нужно будет записываться онлайн. В центре подчеркивают, что организация будет работать не в полную мощность, так как непонятно, когда Россия и Греция откроют границы.

У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус. В настоящее время он находится на самоизоляции и работает дистанционно. В его пресс-службе уверяют, что причин для беспокойства нет.

Память о медиках, борющихся с коронавирусом, увековечат на Марсе . NASA отправит на красную планету очередной марсоход, на котором будет установлена памятная табличка в честь героев в белых халатах. Исследователи космоса хотят, чтобы она напомнила людям, которые однажды высадятся на Марс, о смелых людях.

Что дальше?

Вторая волна коронавируса может возникнуть в России осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, рисков для возникновения такого сценария все еще достаточно. Также она рассказала, что летать за границу россияне смогут при минимальных рисках распространения вируса.

С Поповой не согласился ее предшественник, бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В разговоре с URA.RU он заявил, что делать прогнозы об осени еще рано, вместо этого нужно следить за ситуацией в Южном полушарии. Онищенко также заявил, что не существует термина «волна», есть подъем заболеваемости. Кроме того, Онищенко считает, что дети смогут обойтись без вакцины от COVID-19, так как переносят вирус в легкой форме.