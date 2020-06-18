Ветеранов перед парадом Победы в Москве отправили на карантин

Дмитрий Песков сообщил, что ветераны находятся «в прекрасных условиях» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ветераны Великой Отечественной войны, приглашенные на парад Победы в Москве, находятся на карантине в санаториях и домах отдыха. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут [на параде Победы в Москве], находятся на карантине, это санатории, дома отдыха», — сказал Песков. По его словам, они находятся «в прекрасных условиях». Представитель Кремля подчеркнул, что эта мера предосторожности направлена на то, чтобы обезопасить здоровье самих ветеранов.

В этом году парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. К участию в мероприятии будут допущены военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу COVID-19 и без признаков заболевания, уточняет агентство Nation News. Однако в Кремле россиянам посоветовали посмотреть мероприятие по телевизору: как отметил Песков, так будет безопаснее, тем более что на экране парад всегда выглядит красочнее.

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