Голикова объяснила, как избежать второй вспышки коронавируса

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По прогнозу Татьяны Голиковой, массовое производство лекарства от новой инфекции появится в августе, пишет агентство Nation News .

О второй волне COVID-19 осенью сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее предшественник Геннадий Онищенко опроверг эту информацию , объяснив, что прогнозы о новой вспышке заболеваемости можно делать на основе ситуации, которая сейчас происходит в Южном полушарии. Кроме этого, он считает, что детей, возможно, не будут вакцинировать от коронавируса .

«Коронавирус тоже будет циркулировать, как и эти инфекции. Но я не думаю, что если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоить ждать второй волны», — цитирует Голикову ТАСС. Вице-премьер подчеркнула, что сейчас «все нацелено на то, чтобы побороть первую волну», и только тогда делать какие-либо прогнозы.

Второй вспышки эпидемии коронавируса в России можно избежать, если граждане будут соблюдать меры безопасности. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. По ее словам, осенью эпидсезон может ограничиться ОРВИ и гриппом.

Вице-премьер считает, что эпидсезон осенью может ограничиться ОРВИ Фото: Владимир Андреев

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