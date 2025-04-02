Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии, которая может начаться «уже завтра»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности новой пандемии, которая может начаться в любой момент, включая «завтра». Он заявил об этом в своем выступлении перед послами стран-членов ВОЗ, заявив о необходимости как можно скорее завершить работу над соглашением о предотвращении пандемии.
«Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы», — сказал Гебрейесус. Таким образом он подчеркнул необходимость активизации работы над международным соглашением о предотвращении пандемий. По его словам, сейчас как никогда важно достигнуть консенсуса в рамках соглашения о предотвращении пандемии, работа над которым началась еще после коронавирусного периода.
Тедрос Аданом Гебрейесус также напомнил о необходимости глобальной координации и совместного подхода к угрозам здоровья. Переговоры по соглашению, которые начались более трех лет назад, ориентированы на извлечение уроков из пандемии COVID-19 и учет разнообразных потребностей и приоритетов государств-участников. В результате переговоров ожидается, что итоговый документ будет представлен на 78-й ассамблее здравоохранения в мае 2025 года.
Недавно Роспотребнадзор начал проверку информации о новом неизвестном вирусе, вызывающим кровавый кашель. Причем это не первое серьезное заболевание, которое фиксировалось в начале этого года в мире. URA.RU рассказывало о каждом из них в отдельном материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.