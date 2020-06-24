Парад Победы планируют провести в Перми в 2020 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Пермяки 24 июня смогут пройти патриотический онлайн-квест «Путь к победе», который придумали молодогвардейцы «Единой России». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры. Парад Победы в Перми перенесен на неопределенный срок из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Квест будет размещен утром в региональной группе „Молодой Гвардии“ и завершится в 16.00. По его итогам будут определены три победителя», — рассказали URA.RU в пресс-службе минкульта. Во время прохождения квеста нужно будет отвечать на вопросы о Великой Отечественной войне и решать логические задачи.

Также в этот день в Пермском крае предлагают желающим записать песню или стихи на видео и выложить это с хештегом #парадпобедителей. Детям предлагают сделать мелом рисунок на асфальте, который символизирует мирную жизнь, а его фотографию опубликовать в соцсетях с хештегом #ярисуюмелом. Еще горожанам предлагают нарисовать голубя или сделать из бумаги, а публикация его снимка с хештегом #голубьмира символизирует отправку его в полет.

В полдень во всех городах региона автомобилистам предлагают нажать на клаксон. Так край присоединится к всероссийской «Весть Победы». Ожидается, что церкви поддержат акцию колокольным звоном.

URA.RU также 21 июня попросило пресс-службу мэрии Перми рассказать о мероприятиях, котоыре планируется провести в городе 24 июня. На момент публикации ответ не получен.