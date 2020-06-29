В Китае оценили «смертоносные» российские танки

В материале китайского изданиях говорится о высокой эффективности вооружения, представленного на параде Победы в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

На параде Победы 24 июня армия России не только отдала дань уважения предкам, но и показала мощное новое вооружение. Об этом говорится в материале китайского издания «Хуаньцю шибао».

«Танк, который называют смертоносной машиной, — главный герой парада Победы за последние годы. Первая партия танков Т-90М была принята на вооружение Западным военным округом России в апреле», — приводят выдержку из материала «Известия».

Машина обладает высокими показателями эффективности и имеет вооружение, схожее с установленным на танках «Армата», отметили в китайском издании. Также внимание автора материала привлекла система ТОС-2, о характеристиках которых сегодня почти ничего не известно.

Кроме этого, главной техникой на параде китайский журналист назвал зенитно-ракетные комплексы С-350 и «Бук-М3», бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ», самоходный зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».

Ранее сообщалось, что парад Победы, прошедший в этом году, сняли из космоса. Фото со спутника опубликовал «Роскосмос», передает телеканал 360.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.