По мнению журналистов, китайские ученые долго скрывали возможную связь нового коронавируса со вспышкой в 2012 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая вспышка новой коронавирусной инфекции могла случиться в Китае в 2012 году. Из-за вируса, гентетически похожего на нынешний SARS-CoV-2, скончались три человека. При этом образцы опасного возбудителя более шести лет хранились в Уханьском институте вирусологии, предполагают британские журнаслисты.

«В середине 2012 года в больницу в Куньмине (провинция Юньнань) в течение недели поступили шесть мужчин с тяжелой пневмонией, участвовавших в очистке заброшенной медной шахты от экскрементов летучих мышей», — пишет The Sunday Times в своем расследовании. Врачи обнаружили у них симптомы, похожие на инфекцию, вызываемую коронавирусом SARS-CoV-1, — ее вспышка произошла в 2002—2003 годах. Трое заболевших позже скончались, их анализы не подтвердили первоначальный диагноз, поскольку в крови нашли антитела к другому, неизвестному вирусу.

Журналисты считают, что все китайские исследователи, обнаружившие новый коронавирус, все это время не сообщали о его возможной связи с возбудителем, который вызвал вспышку в 2012 году. А позже и вовсе переименовали вирус, что еще сильнее ввело в заблуждение экспертов. Журналисты направили запросы в Уханьский институт, однако пока не получили ответа.

Ранее ученые неоднократно заявляли, что новый коронавирус имеет животное происхождение и мог передаться человеку от летучих мышей. Также среди вероятных переносчиков инфекции называли змей, которые продавались на Уханьском рынке — точке, откуда пошло заражение, напоминает издание «Ридус».

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