05 июля 2020
04 июля 2020
03 июля 2020

Заммэра из ХМАО объяснила, почему записывала сториз за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Замглавы Нижневартовка Ирина Воликовская в Instagram поблагодарила горожан за участие в голосовании Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

Замглавы Нижневартовска Ирина Воликовская опровергла информацию о том, что записывала сториз в Instagram, управляя автомобилем. Ранее СМИ сообщили, что чиновница, находясь за рулем, поблагодарила горожан за участие в голосовании по изменению Конституции РФ.

«Я много лет за рулём и соблюдаю ПДД. Когда я записывала сториз, рассказывая об итогах недели, в этот момент я стояла на перекрёстке, придерживая рукой телефон, находящийся в специальном удерживающем устройстве. А уже в момент начала движения съемка была прекращена. Подчеркну, в движении запись не производилась. Благодарна своим подписчикам, что пристальное внимание уделяют вопросам безопасности», — ответила заммэра на запрос корреспондента URA.RU.

Ирина Воликовская была назначена на свой пост в январе. В мэрии Нижневартовска она отвечает за работу департамента по социальной политике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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