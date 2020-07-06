Заммэра из ХМАО объяснила, почему записывала сториз за рулем

Замглавы Нижневартовска Ирина Воликовская опровергла информацию о том, что записывала сториз в Instagram, управляя автомобилем. Ранее СМИ сообщили, что чиновница, находясь за рулем, поблагодарила горожан за участие в голосовании по изменению Конституции РФ.
«Я много лет за рулём и соблюдаю ПДД. Когда я записывала сториз, рассказывая об итогах недели, в этот момент я стояла на перекрёстке, придерживая рукой телефон, находящийся в специальном удерживающем устройстве. А уже в момент начала движения съемка была прекращена. Подчеркну, в движении запись не производилась. Благодарна своим подписчикам, что пристальное внимание уделяют вопросам безопасности», — ответила заммэра на запрос корреспондента URA.RU.
Ирина Воликовская была назначена на свой пост в январе. В мэрии Нижневартовска она отвечает за работу департамента по социальной политике.
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