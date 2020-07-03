На пост главы района Екатеринбурга назначат спортсмена

Указ о назначении Михаила Липского главой района будет подписан в ближайшее время Фото: страница Михаила Липского Facebook

Замглавы Верх-Исетского района по соцполитике Михаил Липский согласован на должность главы Октябрьского района, сообщили URA.RU источники в городских структурах власти. По словам собеседников агентства, в скором времени мэр Александр Высокинский подпишет соответствующий указ. Липский не относится к какой-либо из сторонних групп влияния, и является креатурой главы города.

«Липского уже согласовывают. В июле должны объявить о его назначении», — рассказал источник. В разговоре с корреспондентом Липский заявил, что не обладает информацией о его скором повышении, и отметил, что продолжает исполнять обязанности замглавы района. Его действующий начальник, глава Верх-Исетского района Андрей Морозов, дал URA.RU аналогичный комментарий.

Михаил Липский в 2004 году участвовал в Олимпийских играх в Афинах, где уступил в полуфинале забега на 400 метров с барьерами, в 2001 году — в финале чемпионата мира среди юношей в аналогичной дисциплине, а в 2005 году Липский представлял сборную России на Универсиаде в турецком Измире. После завершения спортивной карьеры он занимал различные должности в свердловском минспорта и мэрии Екатеринбурга.

Известно также, что Липский является гражданским супругом чемпионки мира по бегу, замдиректора областного департамента молодежной политики Ольги Котляровой. Ранее она также работала в городской администрации.

Место главы Октябрьского района вакантно с конца февраля, когда Высокинский уволил Романа Рудометова за плохую уборку улиц. Сразу после этого назывались два главных кандидата на место Рудометова — это руководитель земельного комитета мэрии Геннадий Денисов и замглавы администрации Орджоникидзевского района по благоустройству Алексей Говоруха, успешно справлявшийся с аналогичной работой в Октябрьском районе. Кроме того, известно, что на этот пост могли назначить вице-мэра по ЖКХ Владимира Гейко.