Аристов и Антипов поменяли прописки, чтобы было удобней делить бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Совладелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов снялся с налогового учета в Катав-Ивановск и вернул налоговую прописку в Челябинске. Это следует из базы данных сервиса СБИС. Ранее таким же образом поступил его деловой партнер Александр Аристов. Оба бизнесмена почти полгода были прописаны в Катав-Ивановске, где находится принадлежащий им литейный завод (КЛЗ).

«Смена прописки на Челябинск необходима для оформления юридических процедур, связанных с разделом общего бизнеса», — пояснил URA.RU источник в окружении бизнесменов. Активы семей Аристова сосредоточены в ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания» (УСМК). Половина долей принадлежит Антипову и его супруге, второй половиной владеет семья Аристовых.

Официальных комментариев в компании не дают. В «УСМК» входит шесть фирм, в том числе агрофирма «Ариант», в отношении которой возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. В настоящее время проходит раздел бизнеса. Аристов забирает все доли в «Кубань-вино», а Антипову отходят доли в «Арианте».

ЧЭМК пока остается в общем владении. Аристов вернул себе контроль над предприятием, заняв пост гендиректора комбината. Он ведет переговоры с владельцем «Синары» Дмитрий Пумпянским о создании совместного с ЧЭМК предприятия по производству нержавеющей стали. От официальных комментариев по поводу переговоров в компаниях воздерживаются.

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Еще недавно Юрий Антипов был зарегистрирован в Катав-Ивановске Скрин: сервис СБИС