08 июля 2020

Источник: Аристов вернул контроль над ключевым активом. Челябинский олигарх занял новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Аристов теперь руководит ЧЭМК сам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Раздел совместного бизнеса между челябинскими бизнесменами Александром Аристовым и Юрием Антиповым вышел на новый уровень. Аристов лично возглавил Челябинский электрометаллургический комбинат, общий бизнес-актив двух олигархов. Занимавший пост руководителя ЧЭМК Павел Ходоровский, который считался человеком Антипова, назначен на должность заместителя гендиректора комбината. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении Аристова.

«Это решение было принято поздно вечером 8 июля на заседании совета директор ЧЭМК, — пояснил источник. — Став гендиректором, Аристов будет лично руководить предприятием. Он сохранил за собой пост председателя совета директоров ЧЭМК, а теперь вернул личный контроль над предприятием. Ранее все производственные вопросы решал Антипов». По словам инсайдера с утра 9 июля Аристов уехал на комбинат. ЧЭМК считается самым крупным бизнес-активом Аристова и Антипова. Сейчас между партнерами идут переговоры о том, кто будет основным владельцем комбината.

Павел Ходровский является братом гендиректора «Синары», уроженца Челябинска Михаила Ходровского. С владельцем «Синары» Дмитрий Пумпянским сейчас идут переговоры о создании совместного с ЧЭМК предприятия по производству нержавеющей стали. Источник в окружении Аристов сообщил URA.RU, что эти переговоры продолжатся.

Источник также пояснил, с чем связана смена налоговой прописки Аристовым. Раньше бизнесмен, как и его деловой партнер были прописаны в Катав-Ивановске, где находится их литейный завод. Теперь Аристов вновь зарегистрирован в Челябинске, а Антипов сохранил регистрацию в Ката-Ивановске. «Это было сделано в рамках процедуры раздела общего бизнеса», — пояснил источник. Получить комментарий пресс-службы Аристова не удалось.

Аристов и Антипов начали строить свою совместную бизнес-империю в первой половине девяностых годов. В общие активы сейчас входят ЧЭМК, Катав-Ивановский литейный завод, агрофирма «Ариант» и центр пищевой индустрии «Ариант», «Кубань-вино» и еще ряд коммерческих фирм. В настоящее время проходит раздел бизнеса. Аристов забирает все доли в «Кубань-вино», а Антипову отходят доли в «Арианте», при этом ЧЭМК пока остается в общем владении. Раздел бизнеса происходит на фоне расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного в отношении агрофирмы «Ариант».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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