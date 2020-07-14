Доктор Мясников усомнился в необходимости карантина из-за COVID

По мнению Александра Мясникова, ограничения необходимы в первую очередь для людей из групп риска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Трансформация коронавируса из разовой эпидемии в постоянное сезонное заболевание должна повлиять и на тактику борьбы с ним, заявил российский врач Александр Мясников. По его мнению, особое внимание стоит уделить группам риска.

«Как только стало понятно, что новый коронавирус уже и не новый, а пришел, чтобы остаться, пройдя через большинство из нас, мне кажется очевидным, что тактика борьбы с ним должна меняться», — написал Мясников в своем telegram-канале. Врач подчеркнул, что в данной ситуации не обязательно «ставить весь мир на колени» посредством карантина, а работать в первую очередь с группами риска — пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями.

Мясников также указал на неэффективность проводимых в стране тестирований на коронавирус. По его мнению, мазок может означать не только активную инфекцию, но также выявить ее остатки у уже переболевшего человека. «Проблема еще и в том, что ПЦР определяет вирус не в организме, а в присланном материале. А удалось его медсестре „зацепить“ у вас в глотке или нет — ПЦР за это не отвечает», — добавил он.

Ранее против полного карантина выступили и во Всемирной организации здравоохранения, сообщает «Национальная служба новостей». Однако представитель организации Майкл Райан заявил, что при отмене такой формы карантина остается риск возникновения новых вспышек инфекции.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.