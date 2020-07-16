Военный эксперт: НАТО отрабатывает массированные удары по России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
По России могут быть нанесены три ракетных удара, считает Юрий Кнутов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Блок НАТО может укреплять свои позиции в Норвегии, чтобы иметь возможность нанести удары по России. С таким мнением выступил военный эксперт Юрий Кнутов.

Военный блок может разрабатывать возможность нанесения по РФ трех ударов, уверяет Кнутов. «По Курильским островам, Крыму и Калининграду», — приводит его слова «Утро.ру». Подобные атаки, по мнению Кнутова, могут быть сделаны одновременно.

С помощью такого маневра, по мнению эксперта, НАТО якобы захочет выиграть время пока российское руководство будет принимать решения. Это, по его словам, позволит альянсу занять лидирующие позиции в конфликте.

В подобных ситуациях СССР действовал зеркально, отметил эксперт. По его словам, СССР начинал проводить свои учения после того, как их начали на западе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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