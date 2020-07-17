Глава Минздрава РФ дал совет свердловчанам, как спастись от COVID

Михаил Мурашко приехал в Екатеринбург с рабочим визитом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для снижения заболеваемости в регионе каждый человек должен строго соблюдать ограничения, в том числе носить маски и держать необходимую дистанцию. Об этом заявил глава Минздрава РФ во время визита в Екатеринбург.

«Нужно доносить [до граждан], что пока ситуация заставляет нас находится в режиме определенных ограничений. Это касается не только лично каждого, но и нашего окружения, нашей активности, в том числе социальной. Если мы хотим сегодня получить снижение распространения инфекции, стабилизации, сберечь своих близких, мы должны это соблюдать», — рассказал он на брифинге. Министр также назвал печальным появление фразы covid-диссиденты.

Мурашко добавил, что российские ученые работают над созданием профилактических препаратов, но им на это нужно время. До этого момента гражданам необходимо носить маски в местах скопления людей и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Глава Минздрава приехал в Екатеринбург, чтобы обсудить вопросы к организации медицинской помощи в Свердловской области, которые появились у федерального министерства. Ранее источники URA.RU рассказали, что после визита Мурашко могут ускорить ликвидацию горздрава Екатеринбурга

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