Глава Минздрава РФ дал совет свердловчанам, как спастись от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр здравоохранения Мурашко Михаил. Екатеринбург, мурашко михаил
Михаил Мурашко приехал в Екатеринбург с рабочим визитом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для снижения заболеваемости в регионе каждый человек должен строго соблюдать ограничения, в том числе носить маски и держать необходимую дистанцию. Об этом заявил глава Минздрава РФ во время визита в Екатеринбург.

Новость по теме
В Екатеринбурге заболевших COVID столько, что карантин усилят

«Нужно доносить [до граждан], что пока ситуация заставляет нас находится в режиме определенных ограничений. Это касается не только лично каждого, но и нашего окружения, нашей активности, в том числе социальной. Если мы хотим сегодня получить снижение распространения инфекции, стабилизации, сберечь своих близких, мы должны это соблюдать», — рассказал он на брифинге. Министр также назвал печальным появление фразы covid-диссиденты.

Мурашко добавил, что российские ученые работают над созданием профилактических препаратов, но им на это нужно время. До этого момента гражданам необходимо носить маски в местах скопления людей и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Глава Минздрава приехал в Екатеринбург, чтобы обсудить вопросы к организации медицинской помощи в Свердловской области, которые появились у федерального министерства. Ранее источники URA.RU рассказали, что после визита Мурашко могут ускорить ликвидацию горздрава Екатеринбурга

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...