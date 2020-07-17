Ситуация с коронавирусом в Свердловской области осложняется с каждым днем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксирован 301 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 17 285 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. За сутки зарегистрировано девять смертей больных с коронавирусом (всего же погибло 179 свердловчан с подтвержденным COVID-19).

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+185), Алапаевска, Артемовского, Арамильского и Ачитского городских округов, Белоярского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Качканара, Кировграда, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Ивделя, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Шалинского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

По сравнению со вчерашними цифрами (349 заболевших за день) сегодняшний показатель (301) — это ощутимое снижение заболеваемости, однако ее уровень остается очень высоким — коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет сейчас 1,09 (см. ТАБЛИЦУ). Таким образом, регион вышел сегодня в «красную зону» — когда санитарные врачи могут потребовать отмены ранее введенных послаблений карантина. На это накладывается острая нехватка койко-мест для COVID-пациентов — эту проблему (о которой URA.RU пишет уже несколько дней) озвучил сегодня представитель президента России в УрФО Николай Цуканов.

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: сайт коронавирус.монитор

Состояние 187 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 156 лежат в реанимации, в том числе 74 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 828 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписано 336 пациента, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 11 273 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 16 июля), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (10905), затем в Нижнем Тагиле (889), Верхней Пышме (432), Первоуральске (390), Березовском (365) Ревде (231), Невьянске (204), Каменске-Уральском и Каменском районе (198), Реже (включая район — 170), Нижнесергинском районе (153), Полевском (151), Красноуфимске (с учетом района — 150), Краснотурьинске (144), Артемовском (128), Асбесте (123), Белоярском районе (116), Камышловском районе (114), Ирбите (в т. ч. район — 111), Среднеуральске (109), Кировграде (105), Сысерти (103), Серове (100), Арамили (97), Верхотурье (81), Туринске (75), Алапаевске (включая район), а также Кушве (70), Горноуральском городском округе и Талицком районе (61), Североуральске (56), Дегтярске (53), Богдановиче (52), Сухом Логу (51). Верхней Салде (42), Красноуральске (41).

Тридцать семь случаев заболевания выявлено в Артинском районе, по 34 — в ЗАТО Свободный и Шале, 33 — в Ачите, 31 — в Верхнем Дуброво, 29 — в Нижней Салде, 28 — в Верхнем Тагиле, 27 — в Тавде, 25 — в Пышминском районе, по 22 — в Бисерти, Качканаре и Нижней Туре, 20 — в Тугулыме, 19 — в Ивделе, 16 — в Карпинске, 15 — в Верхней Туре, 14 — в Новой Ляле, 13 — в Слободо-Туринском районе, 12 — в Староуткинске, девять — в поселке Уральский, восемь — в Верх-Нейвинском, семь — в Байкалово, шесть — в Рефтинском, по пять — в поселке Малышева и Сосьве, три — в Волчанске, два — в Гарях, один — в Пелыме.