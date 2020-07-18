НАТО раскритиковало внезапную проверку войск в России

НАТО считает недостаточно прозрачной проверку войск в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

РФ не соблюдает условий прозрачности, проводя неожиданную проверку боеготовности войск. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Она отметила, что Россия не открывала учения для обязательного наблюдения согласно Венскому документу ОБСЕ. Страны имеют право распоряжаться ВС, но, как отметила Лунгеску, они должны «уважать обязательства по прозрачности».

«Однако Россия продолжает использовать лазейки, чтобы избежать прозрачности», — написала Лунгеску.

Накануне российский президент Владимир Путин инициировал внезапную проверку двух военных округов. Итоги мероприятий будут учитываться при подготовке к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Ранее военный аналитик и политолог Иван Коновалов заявил о том, что проверка российских войск является традицией, она есть в системе подготовки вооруженных сил.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.