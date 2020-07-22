21 июля 2020
20 июля 2020
19 июля 2020

В ХМАО укоренился новый тренд распространения коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка остановок общественного транспорта во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, уборка, защитный костюм, гигиена, дезинфекция, остановка общественного транспорта, санобработка, санитарная обработка, covid-19, covid19, коронавирус, противоэпидемические меры
Несмотря на снижение числа заболевших, ситуация по-прежнему требует от жителей ХМАО соблюдения существенных ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО коронавирус диагностировали у 221 человека в 18 муниципальных образованиях. Всего же с начала эпидемии переболели 14 тыс 663 человека. Таким образом, в ХМАО развивается устойчивый тренд на снижение ежесуточного числа заболевших. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 134 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 человек зафиксирована пневмония, у 25 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 199 случаях. По 22 заболевшим контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО продолжает держаться на уровне «меньше единицы», а количество проводимых тестов и «ковидных» коек в госпиталях также соответствует нормам, установленным Роспотребнадзором. По муниципальным образованиям новые случаи распределились следующим образом:

  • Сургут — 49;
  • Сургутский район — 28;
  • Нижневартовск — 27;
  • Нефтеюганск — 22;
  • Ханты-Мансийск — 16;
  • Нягань — 12;
  • Радужный — 12;
  • Лангепас — 10;
  • Когалым — 9;
  • Урай — 8;
  • Пыть-Ях — 6;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Кондинский район — 6;
  • Советский район — 4;
  • Октябрьский район — 2;
  • Мегион — 2;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Белоярский район — 1.

Всего: 221 человек

В оперштабе сообщают, что состояние 64 пациентов тяжелое, а 48 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 112 человек (+3 человека за сутки).

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начинается первый этап снятия коронавирусных ограничений. Соответствующее распоряжение дала глава региона Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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