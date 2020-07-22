В ХМАО укоренился новый тренд распространения коронавируса

За минувшие сутки в ХМАО коронавирус диагностировали у 221 человека в 18 муниципальных образованиях. Всего же с начала эпидемии переболели 14 тыс 663 человека. Таким образом, в ХМАО развивается устойчивый тренд на снижение ежесуточного числа заболевших. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 134 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 человек зафиксирована пневмония, у 25 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 199 случаях. По 22 заболевшим контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО продолжает держаться на уровне «меньше единицы», а количество проводимых тестов и «ковидных» коек в госпиталях также соответствует нормам, установленным Роспотребнадзором. По муниципальным образованиям новые случаи распределились следующим образом:
- Сургут — 49;
- Сургутский район — 28;
- Нижневартовск — 27;
- Нефтеюганск — 22;
- Ханты-Мансийск — 16;
- Нягань — 12;
- Радужный — 12;
- Лангепас — 10;
- Когалым — 9;
- Урай — 8;
- Пыть-Ях — 6;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Кондинский район — 6;
- Советский район — 4;
- Октябрьский район — 2;
- Мегион — 2;
- Нижневартовский район — 1;
- Белоярский район — 1.
Всего: 221 человек
В оперштабе сообщают, что состояние 64 пациентов тяжелое, а 48 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 112 человек (+3 человека за сутки).
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начинается первый этап снятия коронавирусных ограничений. Соответствующее распоряжение дала глава региона Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.