23 июля 2020

Кадыров ввел ответные санкции против госсекретаря США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров заявил, что отменяет приглашение Майку Помпео посетить Чечню Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел обратные санкции против госсекретаря США Майка Помпео. Об этом Кадыров заявил на совещании с членами правительства республики.

Ранее Помпео сообщил, что США вводят санкции против Кадырова. По словам американского дипломата, Кадыров участвует в нарушении прав человека, передает телеканал 360.

Кадыров напомнил, что после введения санкций приглашал Помпео посетить Чечню. «Теперь говорю, что не имею на это право. Отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, вплоть до заблокирования всех его счетов», — цитирует Кадырова «Коммерсант».

Кадыров также заявил, что обладает достоверной информацией от СБУ Украины, что Помпео якобы заказал убийство афроамериканца Джорджа Флойда, из-за которого в США начались массовые протесты. Это, по словам Кадырова, было сделано, чтобы действующий президент США Дональд Трамп проиграл предстоящие президентские выборы, уточняет «Царьград».

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...