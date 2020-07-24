Кадыров ввел ответные санкции против госсекретаря США

Кадыров также заявил, что обладает достоверной информацией от СБУ Украины, что Помпео якобы заказал убийство афроамериканца Джорджа Флойда, из-за которого в США начались массовые протесты. Это, по словам Кадырова, было сделано, чтобы действующий президент США Дональд Трамп проиграл предстоящие президентские выборы, уточняет « Царьград ».

Кадыров напомнил, что после введения санкций приглашал Помпео посетить Чечню. «Теперь говорю, что не имею на это право. Отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, вплоть до заблокирования всех его счетов», — цитирует Кадырова «Коммерсант».

Ранее Помпео сообщил, что США вводят санкции против Кадырова. По словам американского дипломата, Кадыров участвует в нарушении прав человека, передает телеканал 360 .

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел обратные санкции против госсекретаря США Майка Помпео. Об этом Кадыров заявил на совещании с членами правительства республики.

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