Майнинг криптовалюты собираются запретить еще в двух регионах России

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность введения запрета на майнинг криптовалют до 2031 года в южных районах Забайкальского края и Бурятии. Аналогичные ограничения уже действуют на юге Иркутской области. При этом решения о введении аналогичных ограничений в Хакасии, Карелии и Пензенской области признаны нецелесообразными.
«До 2030 года в южных частях Забайкальского края и Бурятии прогнозируется непокрываемый дефицит мощности. В настоящее время в этих регионах действует временный запрет на добычу криптовалют в зимний период, когда нагрузка на энергосистему максимальна — с 15 ноября по 15 марта. В Бурятии официальный „белый“ майнинг отсутствует», — сообщил «Коммерсант».
По сведениям издания, с просьбой запретить майнинг в Минэнерго обращались руководители еще пяти регионов, но потом главы Хакасии, Карелии и Пензенской области отозвали письма. Там дефицит электроэнергии и мощности до 2030 года не прогнозируется.
Как сообщало URA.RU ранее, в Тюменской области утвердили план по борьбе с «серым» майнингом. Он предусматривает регулярные подомовые обходы, передачу в УМВД данных о признаках незаконного майнинга и ограничение электроснабжения в случае выявления нелегальных криптовалютных ферм.
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